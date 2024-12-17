Правда ли, что Константин Хабенский — автор вирусной цитаты о безысходности?
Уже несколько лет по Сети распространяется короткий текст о настоящей безысходности, автором которого значится российский актёр. Мы проверили, корректна ли такая атрибуция.
Полностью цитата звучит так: „Безысходность — это когда на 40-й день ты стоишь у могилы и понимаешь, что это не страшный сон, не чья-то глупая шутка, что теперь ты и будешь жить так дальше, только без этого дорогого человека. Ты ничего не можешь изменить, выбор сделан свыше. Вот что такое безысходность. А не ваши: работы нет, парень бросил, девушка оказалась тварью, надеть нечего, погода плохая и денег не хватает. Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов“.
С атрибуцией Хабенскому её распространяют развлекательные порталы („Пикабу“, Fishki.net), сайты с афоризмами, пользователи „Дзена“ и „ВКонтакте“. Особенную популярность текст обрёл на Facebook, где одно только сообщество „Лучшие стихи великих поэтов. Литература“ публиковало его четырежды (31 000, 22 000, 10 000 и 1600 репостов). Тиражировали цитату и другие пользователи и сообщества в этой соцсети (5500, 5500, 2000, 320 и 230 репостов).
В 2008 году умерла первая жена Константина Хабенского Анастасия. Актёр тяжело пережил её смерть, а в недавнем интервью признался, что так и не смог до конца оправиться от этого удара. За несколько месяцев до кончины супруги Хабенский основал благотворительный фонд, который по сей день помогает детям и молодым людям с опухолями головного и спинного мозга. Рассказывая о работе с подопечными фонда, артист не раз подчёркивал необходимость бороться и верить в излечение, каким бы призрачным оно ни казалось.
Возможно, именно поэтому Хабенского легко представить в роли автора этой цитаты. Однако „Проверено“ не нашло ни одного интервью актёра, в котором он определяет безысходность таким образом. Не встречаются эти слова и в публикациях авторитетных СМИ, тем более с подобной атрибуцией. Кроме того, ещё в 2013 году Хабенский признался, что не ведёт соцсети — там есть аккаунты лишь у его благотворительного фонда. Правда, уже через несколько месяцев артист всё-таки зарегистрировал страницу во „ВКонтакте“ – по его словам, чтобы пресечь попытки мошенников собирать от его имени пожертвования через поддельные аккаунты. Тем не менее он предупредил, что никаких личных публикаций на этой странице не будет, и до сих пор придерживается своего обещания.
При этом на Facebook проверяемый текст начали приписывать Хабенскому в 2015 году, а впервые его там опубликовали (без указания авторства) в начале 2014-го. Аналогично в „Живом журнале“ в качестве автора текста актёра стали упоминать в 2016-м, а сама цитата появилась в 2014-м. Та же картина наблюдается в соцсети X (в то время — Twitter).
Наиболее ранний пост с текстом о безысходности „Проверено“ обнаружило во „ВКонтакте“, где 21 февраля 2014 года его разместил паблик „Дома не поймут“. Запись быстро стала популярной (26 000 лайков, 1100 репостов), ссылкой на неё активно делились пользователи Twitter.
В паблике „Дома не поймут“ на вопрос „Проверено“ о возможном авторстве цитаты ответили, что данные не сохранились. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Хабенский никакого отношения к ней не имеет. Это не первый случай, когда актёру приписывают мотивационные тексты, которые активно расходятся по Сети.
Итог: Неверная атрибуция цитаты