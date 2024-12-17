Правда ли, что Константин Хабенский — автор вирусной цитаты о безысходности?

Полностью цитата звучит так: „Безысходность — это когда на 40-й день ты стоишь у могилы и понимаешь, что это не страшный сон, не чья-то глупая шутка, что теперь ты и будешь жить так дальше, только без этого дорогого человека. Ты ничего не можешь изменить, выбор сделан свыше. Вот что такое безысходность. А не ваши: работы нет, парень бросил, девушка оказалась тварью, надеть нечего, погода плохая и денег не хватает. Пока ты жив, у тебя миллион вариантов и выходов“.

В 2008 году умерла первая жена Константина Хабенского Анастасия. Актёр тяжело пережил её смерть, а в недавнем интервью признался, что так и не смог до конца оправиться от этого удара. За несколько месяцев до кончины супруги Хабенский основал благотворительный фонд, который по сей день помогает детям и молодым людям с опухолями головного и спинного мозга. Рассказывая о работе с подопечными фонда, артист не раз подчёркивал необходимость бороться и верить в излечение, каким бы призрачным оно ни казалось.