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17.12.2024, 19:02

ЭOK определился с рабочей нагрузкой вице-президентов. Зарплата впечатляет

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Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭOK) Керсти Кальюлайд и вице-президенты Герд Кантер и Тиит Пекк.
Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭOK) Керсти Кальюлайд и вице-президенты Герд Кантер и Тиит Пекк.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Во вторник на собрании представителей Эстонского олимпийского комитета был утверждён бюджет ЭOK на следующий год, а также объявлена нагрузка вице-президентов Герда Кантера и Тийта Пекка, которая составляет две пятых от полной рабочей нагрузки.

По словам президента Эстонского олимпийского комитета (ЭOK) Керсти Кальюлайд, зарплата вице-президентов составляет две пятых от зарплаты генерального секретаря Кристо Тохвера. Согласно данным Delfi, ежемесячная зарплата Кантера и Пекка составляет 3000 евро.

Затраты на рабочую силу в офисе ЭOK увеличатся в 2025 году на 20 447 евро, с 611 469 евро до 631 916 евро. В секретариате ЭOK работают всего восемь человек.

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