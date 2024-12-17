17.12.2024, 19:02
ЭOK определился с рабочей нагрузкой вице-президентов. Зарплата впечатляет(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник на собрании представителей Эстонского олимпийского комитета был утверждён бюджет ЭOK на следующий год, а также объявлена нагрузка вице-президентов Герда Кантера и Тийта Пекка, которая составляет две пятых от полной рабочей нагрузки.
По словам президента Эстонского олимпийского комитета (ЭOK) Керсти Кальюлайд, зарплата вице-президентов составляет две пятых от зарплаты генерального секретаря Кристо Тохвера. Согласно данным Delfi, ежемесячная зарплата Кантера и Пекка составляет 3000 евро.
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