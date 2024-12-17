ЭOK определился с рабочей нагрузкой вице-президентов. Зарплата впечатляет

Во вторник на собрании представителей Эстонского олимпийского комитета был утверждён бюджет ЭOK на следующий год, а также объявлена нагрузка вице-президентов Герда Кантера и Тийта Пекка, которая составляет две пятых от полной рабочей нагрузки.