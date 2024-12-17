Российские бомбардировщики были замечены возле острова Готланд. В воздух поднялись истребители трех стран НАТО

Во вторник вечером начальник штаба ВВС Швеции Деннис Хедстрём заявил агентству Aftonbladet, что они следят за полетами российских самолетов над Балтийским морем. „У нас есть жесткий контроль над тем, когда и как они летают. Сегодня мы заметили, что они начали приближаться к нам, что побудило нас действовать“, - пояснил Хедстрём.