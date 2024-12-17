Российские бомбардировщики были замечены возле острова Готланд. В воздух поднялись истребители трех стран НАТО(36)
Российские бомбардировщики Ту-22 были замечены недалеко от шведского острова Готланд. В небо над Балтийским морем сразу же поднялись шведские, финские и голландские истребители.
Инцидент произошел во вторник, когда возле острова Готланд были замечены два российских бомбардировщика, сообщила пресс-служба ВС Швеции.
Российские бомбардировщики сопровождали два российских истребителя Су-27.
На обнаружение российских самолетов оперативно отправились финские истребители F-18, нидерландские истребители F-35 и шведские военные самолеты Jas 39 Gripen.
Во вторник вечером начальник штаба ВВС Швеции Деннис Хедстрём заявил агентству Aftonbladet, что они следят за полетами российских самолетов над Балтийским морем. „У нас есть жесткий контроль над тем, когда и как они летают. Сегодня мы заметили, что они начали приближаться к нам, что побудило нас действовать“, - пояснил Хедстрём.
Россия использовала самолеты Ту-22 для нанесения ударов как в Сирии, так и в Украине.