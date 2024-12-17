ФОТО | Ефимова и ее тренер получили от Таллинна по 4000 евро

„Ваши достижения вызывают большую гордость! Каждая медаль, завоеванная на титульных соревнованиях, является результатом упорного труда. Ваш успех приносит радость и честь родному городу и вашим болельщикам и вдохновляет молодых спортсменов на смелые мечты. Также благодарим тренеров за неоценимый вклад и поддержку на пути спортсменов к вершине пьедестала. Желаем дальнейших успехов и сил!“ – сказал вице-мэр Каарель Оя, награждая спортсменов.

Для премирования таллиннских спортсменов, успешно выступивших на чемпионате Европы по рогейну, и их тренеров Эстонскому союзу ориентирования выделено 7400 евро. Сандер Линнус и Тиммо Таммемяэ, завоевавшие золотые медали, а также их тренер Пийбе Таммемяэ получили премию в размере 1000 евро каждый. На счету команды это уже пятая золотая медаль чемпионата Европы. Золотая медалистка Реэда Туула-Фёдорова и ее тренер Эйко Тооми также получили по 1000 евро. Бронзовым медалистам и их тренерам выделены премии в размере 400 евро. Их получили Мартин Вилисмяэ и его тренер Мариус Унт, Лайди Проосвяли, Мария Новокович и Мерили Палу, а также их тренер Тарво Йыэсте.

Эстонскому союзу яхт-клубов выделено 1400 евро для премирования Мартти Айнола, завоевавшего на чемпионате мира по зимнему серфингу бронзовую медаль.

На прошлой неделе Энели Ефимова, лучшая спортсменка и юниор Таллинна – 2024, завоевала на проходившем в Будапеште чемпионате мира историческую бронзовую медаль в плавании на 100 метров брассом. Это первая медаль Ефимовой на чемпионате мира и первая медаль Эстонии на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Энели Ефимова и ее тренер Хенри Хейн получили от Таллинна по 4000 евро.

Таллинн ценит высокие спортивные достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх. Дополнительную информацию о поддержке спортсменов можно найти здесь.

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