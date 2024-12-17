ВИДЕО | Момент взрыва, в результате которого погиб российский генерал Кириллов, снял видеорегистратор. Вот эти кадры

В результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрывное устройство, как выяснило следствие, было прикреплено к электросамокату, припаркованному возле подъезда. Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрывного устройства, сообщалось ранее, оценена примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным источников российских СМИ, в качестве основной версии рассматривает диверсия ВСУ. Украинские источники, в свою очередь, заявили, что убийство Кириллова — операция СБУ. Официально власти Украины причастность к смерти Кириллова и его помощника отрицают.

Между тем в Офисе президента Украины отвергли причастность Киева к убийству Кириллова, пишет издание DW. „Украина не использует методы террористических форматов“, - заявил советник главы Офиса Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не „где-то там“. По его словам, российский генерал был убит в результате „внутренних накопившихся конфликтов“.

Подоляк также подчеркнул, что „Украина концентрируется на том, чтобы работать по юридическому направлению: фиксировать составы преступления, возбуждать уголовные дела и впоследствии добиваться наказания“.

Накануне СБУ заочно предъявила Кириллову обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В сообщении спецслужбы говорилось, что по приказу Кириллова с начала войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования российской армией химбоеприпасов. „В частности, речь идет о боевых гранатах „К-1“, которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия - CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении“, - отметили в СБУ.

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