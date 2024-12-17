17.12.2024, 16:30
Ольга Штраубе - ректору Эстонской академии художеств: Гитлер бы закончил вашу академию с отличием!
Что это за художества?
ФОТО: Delfi Meedia kollaž
В чём различие между Венской академией изобразительных искусств и Эстонской академией художеств? В Эстонскую академию Адольфа Гитлера бы приняли.
На днях руководитель учебной программы Эстонской академии художеств (EKA) сообщил студентам, что вторая часть мастер-класса, который должен был провести в феврале доцент из израильского колледжа Шенкар Джонатан Вентура, отменяется. Академия приняла решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими университетами.
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