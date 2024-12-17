Ольга Штраубе - ректору Эстонской академии художеств: Гитлер бы закончил вашу академию с отличием!

На днях руководитель учебной программы Эстонской академии художеств (EKA) сообщил студентам, что вторая часть мастер-класса, который должен был провести в феврале доцент из израильского колледжа Шенкар Джонатан Вентура, отменяется. Академия приняла решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими университетами.