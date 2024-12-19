Люди стали реже брать больничные листы. Профсоюзы предлагают вернуть оплату со второго дня болезни

В 2023 году правительство приняло решение прекратить возмещать больничные листы за первые дни болезни, и после этого количество выданных листков нетрудоспособности сократилось. Такая же ситуация наблюдалась, когда аналогичное решение было принято в 2009 году. Это говорит о том, что все больше людей ходят на работу больными. Центральный союз профсоюзов, считая, в конечном итоге из-за того, что люди ходят на работу больными, Касса здоровья и экономика в целом несут еще большие потери, предложил министру здоровья восстановить выплату пособий по больничным листам со второго дня. Во время пандемии коронавируса была временно восстановлена схема оплаты больничного листа со второго дня, и в 2022 году, когда она действовала, за год было выдано более 743 000 листков нетрудоспособности. Однако после принятого в 2023 году решения, по состоянию на 6 декабря в этом году было выдано всего около 474 000 листков нетрудоспособности. В прошлом году восстановили действовавшее до пандемии положение, согласно которому первые три дня болезни не оплачиваются.