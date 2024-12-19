Здоровье
19.12.2024, 07:40

Люди стали реже брать больничные листы. Профсоюзы предлагают вернуть оплату со второго дня болезни

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То, что люди стали реже брать больничные, может означать, что они ходят на работу больными, заражая коллег, кроме того, перенесенная на ногах болезнь приводит к осложнениям.
То, что люди стали реже брать больничные, может означать, что они ходят на работу больными, заражая коллег, кроме того, перенесенная на ногах болезнь приводит к осложнениям.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как сказала министр здоровья Рийна Сиккут, в связи с тем, что Касса здоровья находится в минусе, сейчас вернуть компенсацию по больничному листу с первых дней болезни не представляется возможным, но в отношении тех людей, которые не могут работать удаленно, система должна быть более гибкой.

В 2023 году правительство приняло решение прекратить возмещать больничные листы за первые дни болезни, и после этого количество выданных листков нетрудоспособности сократилось. Такая же ситуация наблюдалась, когда аналогичное решение было принято в 2009 году. Это говорит о том, что все больше людей ходят на работу больными. Центральный союз профсоюзов, считая, в конечном итоге из-за того, что люди ходят на работу больными, Касса здоровья и экономика в целом несут еще большие потери, предложил министру здоровья восстановить выплату пособий по больничным листам со второго дня. Во время пандемии коронавируса была временно восстановлена схема оплаты больничного листа со второго дня, и в 2022 году, когда она действовала, за год было выдано более 743 000 листков нетрудоспособности. Однако после принятого в 2023 году решения, по состоянию на 6 декабря в этом году было выдано всего около 474 000 листков нетрудоспособности. В прошлом году восстановили действовавшее до пандемии положение, согласно которому первые три дня болезни не оплачиваются.

Точно так же реже оформляли больничный лист, когда в 2009 году было принято решение прекратить выплату компенсации за первые дни нетрудоспособности. Согласно статистике ассы здоровья, в 2008 году, за год до принятия решения, было выдано чуть более 481 000 больничных листов, а после принятия решения, в 2010 году, этот показатель снизился до 258 000.

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