Десятки пациентов после проведенной в таллиннской глазной клинике процедуры страдают воспалением глаз

Как сказала Delfi руководитель офтальмологической клиники Криста Турман, речь идет о сделанной 11 декабря инъекции препарата Avastin. Это обычная процедура, которая широко используется не только в Эстонии, но и в других странах, и оплачивается Кассой здоровья, пояснила она. В этот день в Turman Silmakliinik было сделано 28 инъекций 26 пациентам. Через два дня, 13 декабря, стало ясно, что пациенты инфицированы. По данным клиники, у 20 пациентов появились жалобы, и они были направлены на лечение в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Клиника связалась со всеми пациентами, которым в тот день была сделана внутриглазная инъекция.. Жалоб от людей, получивших ту же процедуру в предыдущие и последующие дни, не поступало. „С момента первого инфицирования и до сегодняшнего дня мы старались оказывать пациентам всестороннюю поддержку и обеспечивали им наилучшее лечение“, - сказала Турман.

Причины возникновения воспаления выясняются. Turman Silmakliinik отправила образцы препарата, использованного 11 декабря, в лабораторию Ида-Таллиннской центральной больницы для анализа. Клиника приостановила инъекции препарата Avastin до выяснения обстоятельств.

„На сегодняшний день неизвестно, что послужило причиной воспаления. Мы приносим извинения всем нашим пациентам и заверяем, что помогаем выяснять причины инцидента. Клиника незамедлительно проинформировала об этом Департамент здоровья и Департамент лекарств, информация внесена в базу данных, в которой фиксируются случаи, представляющие опасность для пациентов“, - добавила Турман.

У глазной клиники заключен договор страхования ответственности, и любые убытки покрывает страховая фирма PZU.

Turman Silmakliinik проводит интравитреальные инъекции с 2008 года, в последние годы - 7000 инъекций в год. По данным медицинской литературы, подобное воспаление, как осложнение интравитреальных инъекций, может возникать в одном случае на каждые 2000-5000 процедур.

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