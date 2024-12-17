„Можно только крикнуть ему вслед“. Писатель Дмитрий Петров о своем сыне-анархисте, пропавшем на войне в Украине

Как жить после того, как твой сын пропал без вести на войне? Как относиться к тому, что ничего не знал про его тайную жизнь? Как осознать, что сын много лет в обычной жизни был ученым-историком, а в тайной - борцом с российским режимом? Что происходит, когда твои исследования анархизма становятся частью жизни и смерти тебя самого и твоих близких? Об этом Delfi поговорил с российско-израильским писателем Дмитрием Петровым-старшим, сын которого пропал под Бахмутом в 2023 году, сражаясь за Украину.