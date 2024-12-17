Временами он совершал мерзкие и провокационные поступки: у Кирилла Серебренникова вышел фильм про Эдуарда Лимонова

Когда Бен Уишоу поправляет очки, когда Бен Уишоу что-то такое всё менее вразумительное вещает-вещает-вещает, чуть заикаясь, когда Бен Уишоу поливает водой капиталистическую сучку-журналистку, зрителя, наблюдающего все это, поневоле берет оторопь – такого портретного сходства с реально существовавшим человеком, который до сих пор еще не выветрился из памяти, я не помню давно. Притом оно именно что не только портретное, Уишоу, по всей видимости, не один час провел за изучением хроники и видео со своим персонажем. Он ходит, как Лимонов, он крякает, как Лимонов, он выглядит, как Лимонов, он жестикулирует и говорит, как Лимонов.

Кирилл Серебренников снял фильм по роману Эммануэля Каррьера про Эдуарда Лимонова, одного из самых невозможных русских писателей двадцатого и двадцать первого века, человека, в классическом смысле слова сделавшего самого себя, написавшего самого себя и самого же себя издавшего, продавившего самого себя, как минимум в мозги русскочитающих людей и породившего значительное количество бездарных подражателей, вроде увечного головой и телом Захара Прилепина (no hands, no cookies).

Кино получилось странным и каким-то неопределенным. С одной стороны, сложно, вероятно, не испытывать симпатию к своему герою, раз уж ты взялся снимать байопик, иначе и не получится ничего. С другой стороны, все, мало-мальски изучавшие жизнь и творчество писателя Савенко, знают, что временами он совершал мерзкие и провокационные поступки исключительно ради пиара и провокации. Казалось бы, кто из нас так не делал, но как-то он временами доходил до абсурда и членовредительства. Так что непонятно, какую позицию по отношению к Лимонову занимает сам Серебренников. Может быть, и нейтральную, и тогда это, скорее, хорошо – режиссер пытается беспристрастно разобраться в хитросплетениях больноватой лимоновской психики.