Временами он совершал мерзкие и провокационные поступки: у Кирилла Серебренникова вышел фильм про Эдуарда Лимонова(3)
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел новый фильм Кирилла Серебренникова про Эдуарда Лимонова и делится своим мнением в рецензии.
Когда Бен Уишоу поправляет очки, когда Бен Уишоу что-то такое всё менее вразумительное вещает-вещает-вещает, чуть заикаясь, когда Бен Уишоу поливает водой капиталистическую сучку-журналистку, зрителя, наблюдающего все это, поневоле берет оторопь – такого портретного сходства с реально существовавшим человеком, который до сих пор еще не выветрился из памяти, я не помню давно. Притом оно именно что не только портретное, Уишоу, по всей видимости, не один час провел за изучением хроники и видео со своим персонажем. Он ходит, как Лимонов, он крякает, как Лимонов, он выглядит, как Лимонов, он жестикулирует и говорит, как Лимонов.
Кирилл Серебренников снял фильм по роману Эммануэля Каррьера про Эдуарда Лимонова, одного из самых невозможных русских писателей двадцатого и двадцать первого века, человека, в классическом смысле слова сделавшего самого себя, написавшего самого себя и самого же себя издавшего, продавившего самого себя, как минимум в мозги русскочитающих людей и породившего значительное количество бездарных подражателей, вроде увечного головой и телом Захара Прилепина (no hands, no cookies).
Кино получилось странным и каким-то неопределенным. С одной стороны, сложно, вероятно, не испытывать симпатию к своему герою, раз уж ты взялся снимать байопик, иначе и не получится ничего. С другой стороны, все, мало-мальски изучавшие жизнь и творчество писателя Савенко, знают, что временами он совершал мерзкие и провокационные поступки исключительно ради пиара и провокации. Казалось бы, кто из нас так не делал, но как-то он временами доходил до абсурда и членовредительства. Так что непонятно, какую позицию по отношению к Лимонову занимает сам Серебренников. Может быть, и нейтральную, и тогда это, скорее, хорошо – режиссер пытается беспристрастно разобраться в хитросплетениях больноватой лимоновской психики.
Неоднозначным местами кажется кастинг – актер Евгений Миронов в роли анонимного, но высокопоставленного КГБшника и актер Андрей Бурковский в роли пролезающего везде и всюду без мыла вечного любимца публики Евгения Евтушенко выглядят – ну, как бы это сказать, спорно. Хотя образ Евтушенко получился смешным, наверное, самым смешным из тех, что в фильме представлены.
Еще смешно они все говорят в фильме по-английски. Это очень забавно перекликается с последним марвеловским великолепием – „Крэйвеном-охотником“, мне кажется, герои этих двух фильмов отлично бы поняли друг друга. „Эдуард Венимаминовитш, ху ар ю? - Ай тоулд ю, ай эм э хантер энд э джиниал поуит, Димитри“ - звучало бы музыкой для изголодавшегося уха.
Что в фильме прекрасно, так это визуал, уже упоминавшийся Уитшоу и звуковая дорожка. Не та, где выворачивается наизнанку подозрительно похожий на нацбол-банд Shortparis, а ту, в которой можно узнавать любимые композиции Тома Уэйтса и Sex Pistols, то есть, того пласта музыки и культуры в целом, к которому, так или иначе принадлежит и подросток (простите, писатель) Савенко.
Который, если бы не было вот этого всего, был бы – одно из двух. Либо гораздо более панковским и культовым персонажем, презревшим совсем все условности, жить быстро-умереть молодым (если бы не очень сильный инстинкт самосохранения Эдуарда Вениаминовитша), либо никому неизвестным писателем нормальной демократической страны, одним из многих, слишком многих. Потому что потенциал был и на то, и на другое.
И все таки (ну или мне хочется в это верить) Уишоу играет нам европейца. Который вынужденно играет во всю эту советскую бадягу. Чтобы эпатировать. Чтобы прославиться. Чтобы растянуть свои пятнадцать минут славы на пятнадцать хотя бы лет. А лучше - веков.