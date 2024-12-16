Эксперты опасаются, что Кае Каллас не удастся добиться реальных изменений на новом посту

Авторы Politico отмечают, что на новой должности у Каллас будет значительно меньше свободы, чем в качестве эстонского премьера. Во главе Европейской службы внешних связей она должна будет формулировать не свою личную позицию или позицию единомышленников-однопартийцев, а позицию всего ЕС — включая, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана; его критикуют за пророссийскую риторику и блокирование инициатив, которые могли бы ослабить позиции Путина.

Последнее столкновение венгерского премьера и Каллас произошло в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Тогда Орбан высказался против вступления Украины в альянс не только в долгосрочной перспективе, но и вообще когда-либо. Присутствовавшие дипломаты рассказали, что Каллас, которая выступала сразу после Орбана, вместо запланированной речи ответила венгерскому премьеру напрямую. „Она сказала, что он сильно заблуждается и что цель НАТО — избегать войн, а не провоцировать их“, — рассказал один из собеседников Politico.

Тем не менее у экспертов сохраняются сомнения в том, сможет ли Каллас придерживаться этой же линии, выстраивая отношения с прагматичными европейскими бюрократами. „Высокая позиция не всегда означает, что у тебя будет больше влияния или больше полномочий, — говорит бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. — Это зависит от конкретных людей и от того, сколько свободы они получат от участников ЕС. Иногда нам не хватает мускулов. Трудно добиться серьезного отношения, когда некоторые члены ЕС одновременно преследуют свои интересы“.

Еще одним влиятельным оппонентом Каллас на международной арене может стать Дональд Трамп, который должен вступить в должность президента США 20 января 2025 года. Авторы Politico предполагают, что он попытается выступить посредником при согласовании мирного договора по Украине на выгодных России условиях.