Эксперты опасаются, что Кае Каллас не удастся добиться реальных изменений на новом посту(7)
Чего Европе ждать от Каи Каллас, которая возглавила европейскую дипломатию? Сможет ли она противостоять Орбану и Трампу? „Медуза“ пересказывает материал Politico о том, что назначение Каллас может дать Евросоюзу и с какими трудностями бывшая глава эстонского правительства может столкнуться на новой должности. Публикуем часть этой статьи.
Авторы Politico отмечают, что на новой должности у Каллас будет значительно меньше свободы, чем в качестве эстонского премьера. Во главе Европейской службы внешних связей она должна будет формулировать не свою личную позицию или позицию единомышленников-однопартийцев, а позицию всего ЕС — включая, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана; его критикуют за пророссийскую риторику и блокирование инициатив, которые могли бы ослабить позиции Путина.
Последнее столкновение венгерского премьера и Каллас произошло в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Тогда Орбан высказался против вступления Украины в альянс не только в долгосрочной перспективе, но и вообще когда-либо. Присутствовавшие дипломаты рассказали, что Каллас, которая выступала сразу после Орбана, вместо запланированной речи ответила венгерскому премьеру напрямую. „Она сказала, что он сильно заблуждается и что цель НАТО — избегать войн, а не провоцировать их“, — рассказал один из собеседников Politico.
Тем не менее у экспертов сохраняются сомнения в том, сможет ли Каллас придерживаться этой же линии, выстраивая отношения с прагматичными европейскими бюрократами. „Высокая позиция не всегда означает, что у тебя будет больше влияния или больше полномочий, — говорит бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. — Это зависит от конкретных людей и от того, сколько свободы они получат от участников ЕС. Иногда нам не хватает мускулов. Трудно добиться серьезного отношения, когда некоторые члены ЕС одновременно преследуют свои интересы“.
Еще одним влиятельным оппонентом Каллас на международной арене может стать Дональд Трамп, который должен вступить в должность президента США 20 января 2025 года. Авторы Politico предполагают, что он попытается выступить посредником при согласовании мирного договора по Украине на выгодных России условиях.
Тем не менее Каллас уже показала, что не собирается сдерживаться на новой должности, раскритиковав чересчур осторожную позицию некоторых американских политиков. „История показывает, что изоляционизм никогда не сулил Америке ничего хорошего“, — сказала Каллас на слушании Европарламента по утверждению ее кандидатуры.
В последние годы в Эстонии саму Каллас и ее партию регулярно критиковали за неспособность остановить экономический спад и нарушенные обещания. А летом 2023-го оппозиционеры и вовсе призвали ее уйти в отставку — после того как раскрылись связи с Россией транспортной компании Stark Logistics, частично принадлежавшей мужу Каллас Арво Халлику. Многие СМИ упрекнули в лицемерии премьера, которая ранее выступала за разрыв связей со страной-агрессором. Каллас называла критику в свой адрес „охотой на ведьм“ и категорически отказалась рассматривать возможность своей отставки.
Несмотря на неоднозначную карьеру Каллас в качестве премьера, бывшие коллеги и соратники все равно уверены, что на новой должности у нее получится преобразить европейскую дипломатию. „Она готова к этому, — заверил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. — У нее есть все навыки и знания, необходимые для такой работы“.