ФИФА извинилась за публикацию карты Украины без Крыма

На жеребьевке, которая прошла в Цюрихе, были представлены правила распределения команд по группам. Согласно регламенту ФИФА, некоторые страны не могли попасть в одну группу по политическим причинам, что было продемонстрировано на большом экране, где показывалась карта Европы. При объяснении этих правил на карте Украины не был изображен Крым.

„ФИФА, с вами все хорошо? Перекроив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступную агрессию против Украины. Мы исправили вам карту и ожидаем публичных извинений“, – написал в соцсети X пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила письмо от ФИФА, в котором содержалось разъяснение по ситуации с картой Украины без Крыма, показанной во время жеребьевки квалификации на чемпионат мира 2026 года. Ответное письмо от ФИФА было размещено УАФ на официальном сайте организации.

„Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг.

Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.