„Замечаний было много с утра“. Снегопад продолжается. Готова ли Нарва к такой погоде?

„День начался с объезда города вместе с представителями организаций, которые занимаются уборкой города. Замечаний было много с утра. Они должны устранить недочеты до сегодняшнего вечера, мы хотим привести город в порядок уже сегодня вечером“, - рассказал RusDelfi вице-мэр по хозяйственным вопросам Олег Карпиков.

По словам Карпикова, нужно очистить дороги от снега, пока плюсовая температура, потому что когда придет минусовая - будет поздно убирать. Он отметил, что пока не получится привести в порядок Петровскую площадь, потому что днем на ней припарковано много машин. Ночью на ней парковаться нельзя, поэтому уборка будет возможна именно ночью.

Вопрос со снегом на крышах решать город не может, это дело квартирных товариществ, пояснил Карпиков. „По закону они должны ставить ограждения на улице, если есть опасность, что снег будет падать с крыш, оперативно найти тех, кто почистит крыши, не всегда возможно, поэтому нужно хотя бы лентами показывать пешеходам опасные зоны“, - прокомментировал вице-мэр.

Чиновники каждую неделю будут делать проверочные рейды: утром по понедельникам и вечером по пятницам. „По многим работам фирмы нам отчитываются до девяти утра. Они, например, в восемь утра пробежали - посыпали дорожки песком, а потом начался снегопад, через пару часов ситуация изменилась, уже не песок нужен, а уборка снега. Поэтому мы ездим вместе с представителями фирм, которые убирают наш город, чтобы было общее понимание, что идет не так, что надо исправить“, - пояснил Карпиков.

Для фрезы пока рано, сообщил вице-мэр. Снег, который выпал, скоро расстает, а фреза „срезает“ лед с асфальта, поэтому сейчас она не нужна.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить