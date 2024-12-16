МНЕНИЕ | Крикнем Путину из Берлина: поубивал и хватит!
Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Ильи Яшин объявили о проведении единой акции 1 марта „Путин, хватит убивать“ в Берлине. Самим им не смешно - призывать серийного убийцу прекратить убивать, пишет социолог Игорь Эйдман.
Чикатило, как тебе не стыдно, хватит убивать! Гитлер, побойся бога, хватит убивать! Сталин, имей совесть, хватит убивать! Путин, хватит убивать!
Овцы вышли на демонстрацию с плакатами: „Волк, хватит убивать!“.
- Путин, хватит убивать, ну поубивал уже в свое удовольствие, и хватит!
- Нет, не хватит, мне не надоело ещё. И что вы мне сделаете? (смеется)…
Бессильная позиция жертвы, которая только и может, что кричать мучителю - „Хватит!“.
Навальная, Яшин, Кара-Мурза стоят в центре Берлина и пытаются докричаться до Путина в Кремле через всю Европу, чтобы он прекратил убивать. Думают, что он услышит и одумается? Нет конечно. Может быть они кричат, чтобы это „простые россияне“ услышали? А зачем? Чтобы те узнали, что эмигранты и „иноагенты“ против Путина? Так им об этом и Соловьев из телека рассказывает. Для чего тогда кричат? Это же смешно - кричать в пустоту.
Очевидно, что судьба путинского режима решается не на демонстрациях в Берлине, а на войне в Украине. Заставить серийного убийцу прекратить убивать можно, только силой обезвредив его. Кричать что-то Путину из Берлина - высшая степень клинического идиотизма. Обращаться в Берлине нужно к немецким властям и обществу - просить их усилить всестороннюю, прежде всего военную помощь Украине, а также противодействие путинскому режиму на всех направлениях и во всех сферах. Такие обращения не бесполезны, голоса россиян в поддержку Украины достаточно эффективно привлекают здесь дополнительное внимание к этой теме.
Обращаться можно и к соотечественникам, где бы они не находились, но с призывом к поддержке тех, кто реально сражается с Путиным: украинцев, российских добровольцев в Украине, подпольщиков и политзеков в России.
В качестве лозунга антипутинского сопротивления гораздо лучше, чем „Путин, хватит убивать!“, звучит - „Обезвредить убийцу-Путина!“.
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