Что включить вместо „Иронии судьбы“? Наш топ рождественских фильмов

НАШ ТОП-5

„Отпуск по обмену“/ The Holiday (2006)

Романтическая то ли комедия, то ли драма о том, как героиня Кейт Уинслейт выбирается из заснеженного британского пригорода в солнечный Лос-Анджелес, а на смену ей летит голливудский продюсер (Кэмерон Диас). В итоге все персонажи фильма успешно залечивают душевные раны, находят свою любовь и вместе (простите за спойлер) встречают новый год.

„Реальная любовь“ / Love Actually (2003)

Писатель-неудачник застает жену в постели с любовником и отправляется искать вдохновение во Францию. Стареющий рокер страдает от одиночества и выпускает рождественский хит. Премьер-министр Великобритании влюбляется в секретаршу и дает отпор президенту США, потому что Британия - это страна правой ноги Бэкхема и левой ноги Бэкхема. Первая любовь английского подростка вот-вот улетит в Америку. Фильм о том, что чудеса непременно сбываются.

„Счастливого Рождества“ / Joyeux Noël (2005)

Военная драма, основанная на реальных событиях. В канун Рождества в Первую мировую войну проходит неожиданное братание солдат из Британии и Франции с одной стороны и Германии с другой. Люди, еще вчера стрелявшие друг в друга, вдруг начинают петь рождественские гимны, делиться последним глотком виски и шнапса и даже играть в футбол.

„Эльф“ / Elf (2003)

Санта-Клаус по случайности привозит на Северный полюс младенца из сиротского приюта. Тот растет и становится втрое выше живущих там эльфов, у него совершенно не получается делать игрушки, и в конце концов он отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своих настоящих родителей. Сквозь череду нелепых ситуаций почти двухметровый „Эльф“ находит путь к сердцу своего настоящего отца и одной милой девушки. И, конечно, спасает Рождество.

„Эта замечательная жизнь“ / It’s a Wonderful Life (1946)