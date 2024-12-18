Что включить вместо „Иронии судьбы“? Наш топ рождественских фильмов
Пять фильмов, после которых на вас снизойдет дух Рождества. Редакция RusDelfi в этом абсолютно уверена.
НАШ ТОП-5
„Отпуск по обмену“/ The Holiday (2006)
Романтическая то ли комедия, то ли драма о том, как героиня Кейт Уинслейт выбирается из заснеженного британского пригорода в солнечный Лос-Анджелес, а на смену ей летит голливудский продюсер (Кэмерон Диас). В итоге все персонажи фильма успешно залечивают душевные раны, находят свою любовь и вместе (простите за спойлер) встречают новый год.
„Реальная любовь“ / Love Actually (2003)
Писатель-неудачник застает жену в постели с любовником и отправляется искать вдохновение во Францию. Стареющий рокер страдает от одиночества и выпускает рождественский хит. Премьер-министр Великобритании влюбляется в секретаршу и дает отпор президенту США, потому что Британия - это страна правой ноги Бэкхема и левой ноги Бэкхема. Первая любовь английского подростка вот-вот улетит в Америку. Фильм о том, что чудеса непременно сбываются.
„Счастливого Рождества“ / Joyeux Noël (2005)
Военная драма, основанная на реальных событиях. В канун Рождества в Первую мировую войну проходит неожиданное братание солдат из Британии и Франции с одной стороны и Германии с другой. Люди, еще вчера стрелявшие друг в друга, вдруг начинают петь рождественские гимны, делиться последним глотком виски и шнапса и даже играть в футбол.
„Эльф“ / Elf (2003)
Санта-Клаус по случайности привозит на Северный полюс младенца из сиротского приюта. Тот растет и становится втрое выше живущих там эльфов, у него совершенно не получается делать игрушки, и в конце концов он отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своих настоящих родителей. Сквозь череду нелепых ситуаций почти двухметровый „Эльф“ находит путь к сердцу своего настоящего отца и одной милой девушки. И, конечно, спасает Рождество.
„Эта замечательная жизнь“ / It’s a Wonderful Life (1946)
Один из лучших фильмов в истории - из числа тех, что не получили „Оскар“. Житель небольшого американского городка пытается покончить с собой, но на перилах моста его спасает ангел-хранитель, который показывает ему, какой была бы жизнь его близких, если бы этого человека просто не существовало. Главный герой понимает: и долг банку, и другие жизненные проблемы - просто мелочи по сравнению с настоящим чудом под названием жизнь.
НЕДЕТСКИЙ БОНУС
Два фильма, которые вы сможете посмотреть, уложив детей в кроватку.
„Тихая ночь, смертельная ночь“ / Silent Night, Deadly Night (1984)
Культовый слэшер, которому исполняется 40 лет. В маленьком городе 18-летний парень начинает подрабатывать Санта-Клаусом. Но вот беда, из-за пережитого в детстве кошмара у парня в один момент срывает крышу, он хватается за топор и начинает крошить своих земляков в мелкий винегрет, будь то соперник в борьбе за сердце девушки, местные хулиганы или монахиня. Будете смотреть, уберите от экрана детей - такой Санта им не нужен.
„Плохой Санта“ / Bad Santa (2003)
Комедия с большим количеством обсценной лексики (в кадре), анального секса (за кадром) и черного юмора (снова в кадре). Гениальный медвежатник и непросыхающий алкоголик в одном лице вместе с напарником играют роль Санты и эльфа в самых богатых супермаркетах Америки с тем, чтобы потом их ограбить. А когда их план почти раскрывают, оба идут абсолютно разными путями.