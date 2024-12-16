16.12.2024, 15:20
Крупный торговец наркотиками останется в тюрьме. Госсуд не поверил одной из самых интригующих за последние годы версии защиты
ФОТО: | Eesti Ekspress
Бывший спортсмен года в Латвии бизнесмен Евгений Бириньш является торговцем наркотиками международного уровня, установил Государственный суд в опубликованном в пятницу решении, пишет Eesti Ekspress.
Своим решением Госсуд в целом поддержал решение окружного суда по делу Евгения Бириньша, осужденного за торговлю наркотиками в крупных размерах. Согласно предыдущим постановлениям, Бириньш скрывался в даркнете под именами пользователей Teslaboy, Valhalla, Fluidiz и Zangezz и торговал там крупными партиями наркотиков.
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