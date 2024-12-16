Крупный торговец наркотиками останется в тюрьме. Госсуд не поверил одной из самых интригующих за последние годы версии защиты

Своим решением Госсуд в целом поддержал решение окружного суда по делу Евгения Бириньша, осужденного за торговлю наркотиками в крупных размерах. Согласно предыдущим постановлениям, Бириньш скрывался в даркнете под именами пользователей Teslaboy, Valhalla, Fluidiz и Zangezz и торговал там крупными партиями наркотиков.

С первых же интервью в Эстонии Бириньш заявил, что его роль в международном наркобизнесе отличается от той, в которой его обвиняет прокуратура. В показаниях, данным следователю Центральной криминальной полиции, Бириньш назвал себя перевозчиком денег, полученных от продажи наркотиков. Латыш также признался, что знает людей, которые на самом деле стоят за торговлей наркотиками.