Эстонский Экспресс
16.12.2024, 15:20

Крупный торговец наркотиками останется в тюрьме. Госсуд не поверил одной из самых интригующих за последние годы версии защиты

 
ОКОНЧАНИЕ ОДНОГО СУДЕБНОГО ДЕЛА: Евгений Бириньш последние годы находился под стражей в Эстонии, Латвии и Финляндии
ОКОНЧАНИЕ ОДНОГО СУДЕБНОГО ДЕЛА: Евгений Бириньш последние годы находился под стражей в Эстонии, Латвии и Финляндии
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Бывший спортсмен года в Латвии бизнесмен Евгений Бириньш является торговцем наркотиками международного уровня, установил Государственный суд в опубликованном в пятницу решении, пишет Eesti Ekspress.

Своим решением Госсуд в целом поддержал решение окружного суда по делу Евгения Бириньша, осужденного за торговлю наркотиками в крупных размерах. Согласно предыдущим постановлениям, Бириньш скрывался в даркнете под именами пользователей Teslaboy, Valhalla, Fluidiz и Zangezz и торговал там крупными партиями наркотиков.

С первых же интервью в Эстонии Бириньш заявил, что его роль в международном наркобизнесе отличается от той, в которой его обвиняет прокуратура. В показаниях, данным следователю Центральной криминальной полиции, Бириньш назвал себя перевозчиком денег, полученных от продажи наркотиков. Латыш также признался, что знает людей, которые на самом деле стоят за торговлей наркотиками.

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