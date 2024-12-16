А был ли „Орешник“? Что известно о гиперзвуковом оружии Путина

Гиперзвуковыми считаются ракеты, которые движутся со скоростью более 5 Махов, маневрируя непредсказуемо, что делает их гораздо более сложными для отслеживания и перехвата, чем обычные баллистические ракеты. Между тем системы ПРО SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также Arrow 3 и THAAD вполне могут справляться с этим типом угроз. Некоторые страны, включая США, разрабатывают технологии, специально направленные на противодействие гиперзвуковым угрозам. К основным из них относится перехватчик Glide Phase, разрабатываемый компанией Northrop Grumman в сотрудничестве с Raytheon. Эти компании работают над созданием системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты на фазе планирования их траектории, когда они наиболее уязвимы.

Несмотря на заявление Путина, Россия не предоставила убедительных доказательств того, что ракета „Орешник“ развернута в рабочем состоянии или была испытана в условиях, воспроизводящих современные западные системы противоракетной обороны.

Выпущены также усовершенствованные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия. Существует также оружие направленной энергии — это системы на основе лазеров, которые могут стать эффективным средством противодействия гиперзвуковым ракетам. Несмотря на заявление Путина, Россия не предоставила убедительных доказательств того, что ракета „Орешник“ развернута в рабочем состоянии или была испытана в условиях, воспроизводящих современные западные системы противоракетной обороны. Москва склонна преувеличивать свои возможности и, возможно, сама не знает, смогут ли системы ПВО перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности „Орешник“. Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники успешно перехватывали быстро движущиеся цели в контролируемой среде. К примеру, испытания систем THAAD и Aegis продемонстрировали их способность перехватывать баллистические ракеты средней дальности.