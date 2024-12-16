Киев обвиняет Россию в использовании на линии фронта запрещенных химических веществ

По информации Власюка, Россия использует химическое оружие на тех участках фронта, где сосредоточены основные силы. „Затем россияне скрывают его применение, перепахивая землю своей артиллерией, чтобы исчезли улики“, - пишет Le Monde.

На пресс-конференции в Киеве Власюк заявил, что „в общей сложности с начала российского вторжения подразделения радиологической, химической и биологической разведки (...) зафиксировали более 4800 случаев применения опасных химических веществ“. Среди них были слезоточивые газы CS и CN. По словам гамбургского эксперта по химическому оружию и бывшнго руководителя лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Марка-Михаэля Блюма, вещества CS и CN разрешены для внутренней безопасности, например, для разгона демонстраций, но запрещены в ходе ведения боевых действий.

Тем не менее, по словам Артема Власюка, с начала вторжения России в Украину трое украинских солдат погибли „в результате отравления химическими веществами, используемыми россиянами“.

До сих пор Россия отрицала любое применение ею химического оружия, в частности, с содержанием слезоточивого вещества хлорацетофенон (CN). „Химического оружия в арсеналах российской армии нет, что подтверждается международными инспекциями“, - заявило в январе этого года посольство РФ в Нидерландах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обвинения США в применении Россией химического оружия „голословными“.

В 2017 году Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Россия действительно уничтожила последние задекларированные запасы химического оружия времен холодной войны, согласно взятым на себя международным обязательствам. Однако Москву с тех пор обвиняют в сокрытии информации о незадекларированных запасах, на что ранее уже обращала внимание, в частности, аналитическая служба Палаты общин Великобритании.

Ранее Россия тоже предъявляла обвинения в использовании химоружия - только не Украине, а США. Так, в начале июня постпред России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) обвинил США в нарушении конвенции о химоружии, сославшись на „многих экспертов и зарубежные каналы“, которые „говорят об использовании украинскими боевиками химоружия и применении ВСУ БПЛА для доставки токсичных химикатов“. Конкретных доказательств представлено не было.

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