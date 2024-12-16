Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

Новые меры должные решить проблему обхода действующих европейских санкций. Их цель — „теневой флот“ и ослабление военно-промышленного комплекса России, пишет BBC Nrews Русская служба в своем военном блоге со ссылкой Совет ЕС..

„Россия продолжает жестокое наступление на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций — часть наших ответных мер, направленных на ослабление российской военной машины и тех, кто поддерживает эту войну, в том числе китайских компаний. Он демонстрирует единство стран-членов ЕС в нашей неизменной поддержке Украины“, — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В частности, ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за удар по детской больнице „Охматдет“ в Киеве, говорится в заявлении. Под санкции также попали старшие менеджеры энергетических компаний и лица, ответственные за депортацию украинских детей.

Евросоюз также ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц КНДР. Под санкции попали российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. В списке также есть неназванные российские химзавод и авиакомпания.

„Впервые вводятся полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты в поддержку агрессивной войны России против Украины“, — сказано в пресс-релизе.

Как уточняет в свою очередь „Медуза“, под санкции попали 54 физических и 30 юридических лиц. Кроме того, под санкции российские оборонные предприятия и судоходные компании, связанные с теневым флотом России. В санкционный список попали 52 танкера из третьих стран, которые перевозили российскую нефть. Кроме того, ограничения ввели в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ из-за поставок России товаров двойного назначения.