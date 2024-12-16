Арлет Леванди: несмотря на статус старейшины, мама по-прежнему играет большую роль в моих тренировках
В столичном ледовом холле „Тондираба“ в воскресенье завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию. Бронзовый призер в мужском катании Арлет Леванди прокомментировал своё выступление и политическую карьеру своей мамы.
На соревнованиях по мужскому одиночному катанию Михаил Селевко одержал победу третий год подряд, захватив лидерство после короткой программы и убедительно подтвердив его в произвольной. Итоговая сумма баллов составила 260,92. Второе место занял его старший брат Александр Селевко, серебряный призёр чемпионата Европы 2024 года, с результатом 240,77 балла. Бронза досталась Арлету Леванди, набравшему 228,10 балла. Четвёртым стал Егор Марченко с заметным отставанием от призёров — 152,43 балла.
Арлет Леванди прокомментировал свое выступление, отметив прогресс, особенно в технической части:
„Я сильный прогресс проделал, особенно в техническом плане. Сейчас много внимания уделяю тройному акселю. Уже видно результаты: на прошлом соревновании в Загребе на тренировках они легко шли, и здесь, в Таллине, тоже на тренировках и разминках они были. Это позитивно, и дальше работаем.“
Арлет Леванди отметил, что прогресс в его выступлениях связан с улучшенной подготовкой и концентрацией: