Арлет Леванди: несмотря на статус старейшины, мама по-прежнему играет большую роль в моих тренировках

На соревнованиях по мужскому одиночному катанию Михаил Селевко одержал победу третий год подряд, захватив лидерство после короткой программы и убедительно подтвердив его в произвольной. Итоговая сумма баллов составила 260,92. Второе место занял его старший брат Александр Селевко, серебряный призёр чемпионата Европы 2024 года, с результатом 240,77 балла. Бронза досталась Арлету Леванди, набравшему 228,10 балла. Четвёртым стал Егор Марченко с заметным отставанием от призёров — 152,43 балла.

Арлет Леванди прокомментировал свое выступление, отметив прогресс, особенно в технической части:

„Я сильный прогресс проделал, особенно в техническом плане. Сейчас много внимания уделяю тройному акселю. Уже видно результаты: на прошлом соревновании в Загребе на тренировках они легко шли, и здесь, в Таллине, тоже на тренировках и разминках они были. Это позитивно, и дальше работаем.“

Арлет Леванди отметил, что прогресс в его выступлениях связан с улучшенной подготовкой и концентрацией:

„У меня такое бывало, что короткую программу откатал хорошо, а произвольную не очень. Но сейчас у меня довольно хорошая подготовка — и физическая, и моральная. На тренировках я много катаю эти программы, и таких моментов стало меньше. Мой прогресс, как мне кажется, связан с тем, что я стараюсь больше концентрироваться на своём катании, а не на чужом.“

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