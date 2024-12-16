Эстонка София Блохин уступила в последнем туре, но стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Эстонская шахматистка София Блохин (WFM) завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам среди девушек в возрастной категории до 18 лет. Турнир проходил в словенском Брежице.
Турнир с участием 22 спортсменок проходил по швейцарской системе в 11 туров. София Блохин имела 5-й рейтинговый номер, уступая рейтинг-фавориту Амине Кайрбековой из Казахстана 207 баллов эло. Но в первых 8 турах эстонская мастер ФИДЕ набрала 7 из 8 возможных очков (6 побед, в том числе над Кайрбековой, и 2 ничьи) и превратилась в одну из соискательниц наград. Однако в 9-м туре Блохин неожиданно уступила Люции Стржишковой из Словакии.
Поражение в заключительном туре от болгарки Стефани Чучуковой подставило под сомнение чемпионские амбиции эстонки, однако ее главные преследовательницы Кайрбекова и Елизавета Дорохина, выступающая под флагом FIDE, также не сумели одержать победы. В итоге Блохин, как и ее главные соперницы, набрали по 8 очков из 11 возможных. Но благодаря лучшим дополнительным показателям, победу в турнире одержала представительница Эстонии. Серебро у Кайрбековой, бронза - у Дорохиной.
В другой возрастной категории (до 14 лет) представительница Эстонии Мария Хелена Рюдигер заняла 31-е место.
„Мы надеялись бороться за медали. Объективно предпосылки для этого были, ведь София и по рейтингу была одна из фаворитов турнира, и уже накопленный международный опыт позволял надеяться на удачное выступление, - признается тренер спортсменки Александр Дусман. - Золото на таких турнирах планировать невозможно: при таком плотном и сильном составе очень много факторов должно сработать в твою пользу. Необходимо быть в отличной форме, готовым и способным выигрывать много партий подряд практически без отдыха. В то же время нужно быть всегда готовым к неудачным партиям, которые на таких длинных турнирах неизбежны“.
„На этом чемпионате мира у Софии такой критический момент наступил после восьмого тура, когда она уверенно лидировала с отрывом в очко от ближайшей преследовательницы, все основные конкуренты были уверенно пройдены, и оставалось лишь спокойно „доплыть до бортика“, набрав 2 очка в трёх оставшихся партиях, - добавляет Дусман. - К сожалению, с нервами совладать не удалось, следующая партия была проиграна практически без борьбы, в десятом туре София тоже стояла на поражение, но соперница очень вовремя грубо ошиблась и подарила победу“.
„У чемпиона обычно всё удачно складывается в нужный момент. Где-то соперники тебе очень вовремя подставляют фигуру, где-то выпускают верную победу и прощают неуверенную игру“, - подытожил тренер.
Сегодня в Словении пройдут соревнования по блицу, где Блохин также будет одним из фаворитов турнира.
София Блохин родилась 27 марта 2006 года, в настоящее время - одна из наиболее прогрессирующих эстонских шахматисток нового поколения. В 2019 году впервые стала чемпионкой Эстонии среди женщин, в 2022 и 2024 годах защищала честь Эстонии на Шахматных Олимпиадах в Ченнае (Индия) в Будапеште (Венгрия), а также женском командном чемпионате Европы. Становилась чемпионкой Европы в различных возрастных категориях в быстрых шахматах и блице.