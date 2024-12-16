Эстонка София Блохин уступила в последнем туре, но стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Турнир с участием 22 спортсменок проходил по швейцарской системе в 11 туров. София Блохин имела 5-й рейтинговый номер, уступая рейтинг-фавориту Амине Кайрбековой из Казахстана 207 баллов эло. Но в первых 8 турах эстонская мастер ФИДЕ набрала 7 из 8 возможных очков (6 побед, в том числе над Кайрбековой, и 2 ничьи) и превратилась в одну из соискательниц наград. Однако в 9-м туре Блохин неожиданно уступила Люции Стржишковой из Словакии.

Поражение в заключительном туре от болгарки Стефани Чучуковой подставило под сомнение чемпионские амбиции эстонки, однако ее главные преследовательницы Кайрбекова и Елизавета Дорохина, выступающая под флагом FIDE, также не сумели одержать победы. В итоге Блохин, как и ее главные соперницы, набрали по 8 очков из 11 возможных. Но благодаря лучшим дополнительным показателям, победу в турнире одержала представительница Эстонии. Серебро у Кайрбековой, бронза - у Дорохиной.

В другой возрастной категории (до 14 лет) представительница Эстонии Мария Хелена Рюдигер заняла 31-е место.

„Мы надеялись бороться за медали. Объективно предпосылки для этого были, ведь София и по рейтингу была одна из фаворитов турнира, и уже накопленный международный опыт позволял надеяться на удачное выступление, - признается тренер спортсменки Александр Дусман. - Золото на таких турнирах планировать невозможно: при таком плотном и сильном составе очень много факторов должно сработать в твою пользу. Необходимо быть в отличной форме, готовым и способным выигрывать много партий подряд практически без отдыха. В то же время нужно быть всегда готовым к неудачным партиям, которые на таких длинных турнирах неизбежны“.