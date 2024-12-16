ОТ РЕДАКЦИИ | Надежды нет: в 2025 году правительство оберет налогоплательщика до нитки
Последние годы были тяжёлыми для эстонской экономики. Где-то показались робкие проблески надежды, но многочисленные предстоящие налоговые повышения быстро погасят этот луч света.
В 2025 году в Эстонии вступят в силу серьезные изменения в налоговой системе. С 1 января подоходный налог для физических и юридических лиц увеличится с 20% до 22%, а с 2026 года добавится ещё 2% так называемого налога на безопасность. Введётся налог на прибыль предприятий в размере 2%. Летом, с 1 июля, ставка НДС вырастет с 22% до 24%, а для некоторых услуг, например, гостиниц, будут действовать новые повышенные ставки. Также с января вводится налог на автомобили, который будет зависеть от массы транспортного средства и выбросов CO2. Акцизы на бензин, алкоголь и табак также будут расти, однако дополнительное повышение акциза на алкоголь в июле 2025 года отменено.
В комедии американского режиссёра Мела Брукса „Мужчины в трико“ есть сцена, где принц Джон говорит шерифу Ноттингема: „Попробуй сообщить плохие новости так, как будто это хорошие новости“. Сообщения Банка Эстонии сейчас выглядят именно так.
Наша экономика переживает трудные времена. За последние два с половиной года экономика сократилась почти на 6 процентов. Если измерить ВВП на душу населения, то, за исключением одного „коронавирусного“ квартала, мы вернулись примерно на шесть лет назад — к концу 2018 года. Наши южные соседи — латвийцы и литовцы — движутся в противоположном направлении, а экономика еврозоны в целом за этот период выросла на 2,7 процента. Правда, последний прогноз Банка Эстонии обещает микроскопический рост, но предупреждает, что повышение налогов правительством приведет в ближайшие годы к четырехпроцентному росту цен. В комедии американского режиссёра Мела Брукса „Мужчины в трико“ есть сцена, где принц Джон говорит шерифу Ноттингема: „Попробуй сообщить плохие новости так, как будто это хорошие новости“. Сообщения Банка Эстонии сейчас выглядят именно так.
В следующем году жителям Эстонии придётся отдавать больше денег из своего кармана как на уплату налогов, так и за различные товары и услуги, в то время как перспективы роста доходов для большинства либо крайне неопределённы, либо вовсе отсутствуют. И это происходит уже в условиях, когда наши цены, например, в продуктовых магазинах превышают цены в Финляндии или Германии. Хорошего мало — в государственном бюджете Эстонии на следующий год зияет миллиардная дыра, и, кроме этого, можно ожидать, что правительство возьмёт кредит, который, разумеется, придётся возвращать в будущем. Всем жителям Эстонии.
К сожалению, деятельность последних правительств, возглавляемых Партией реформ, сложно оценить как продуктивную. Очевидно, что за большим бюджетным дефицитом последних лет стоит значительный экономический спад, а улучшение ситуации в эстонской экономике к концу 2024 года связано с ростом внутреннего потребления. Люди, опасаясь повышения налогов и цен, в конце года активно покупали автомобили, бытовую технику и другие товары. Но что будет дальше? Последние опросы показывают, что жители Эстонии начинают экономить на продуктах питания, выбирая товары со скидкой или более дешевые аналоги привычных продуктов, кроме того, многие отказываются от привычных развлечений и от питания вне дома.
Перспективы не выглядят радужными. Ошибка правительств Каллас и Михала заключается в том, что они оставили простого человека и предпринимателя один на один с трудностями. И очевидно, что 2025 год лишь добавит новые проблемы. Это то, о чём никто не хочет думать в праздничное время, но эту проблему все равно придётся решать, потому что такова наша реальность. Рейтинги Партии реформ и социал-демократов остаются высокими. Но вся концепция, на которой строятся бюджетная и экономическая политика Эстонии, требует изменений. Без пересмотра этих подходов будет сложно справиться с растущими экономическими вызовами и обеспечивать устойчивое развитие страны.
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