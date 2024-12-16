ОТ РЕДАКЦИИ | Надежды нет: в 2025 году правительство оберет налогоплательщика до нитки

В 2025 году в Эстонии вступят в силу серьезные изменения в налоговой системе. С 1 января подоходный налог для физических и юридических лиц увеличится с 20% до 22%, а с 2026 года добавится ещё 2% так называемого налога на безопасность. Введётся налог на прибыль предприятий в размере 2%. Летом, с 1 июля, ставка НДС вырастет с 22% до 24%, а для некоторых услуг, например, гостиниц, будут действовать новые повышенные ставки. Также с января вводится налог на автомобили, который будет зависеть от массы транспортного средства и выбросов CO2. Акцизы на бензин, алкоголь и табак также будут расти, однако дополнительное повышение акциза на алкоголь в июле 2025 года отменено.

В комедии американского режиссёра Мела Брукса „Мужчины в трико“ есть сцена, где принц Джон говорит шерифу Ноттингема: „Попробуй сообщить плохие новости так, как будто это хорошие новости“. Сообщения Банка Эстонии сейчас выглядят именно так.

Наша экономика переживает трудные времена. За последние два с половиной года экономика сократилась почти на 6 процентов. Если измерить ВВП на душу населения, то, за исключением одного „коронавирусного“ квартала, мы вернулись примерно на шесть лет назад — к концу 2018 года. Наши южные соседи — латвийцы и литовцы — движутся в противоположном направлении, а экономика еврозоны в целом за этот период выросла на 2,7 процента. Правда, последний прогноз Банка Эстонии обещает микроскопический рост, но предупреждает, что повышение налогов правительством приведет в ближайшие годы к четырехпроцентному росту цен. В комедии американского режиссёра Мела Брукса „Мужчины в трико“ есть сцена, где принц Джон говорит шерифу Ноттингема: „Попробуй сообщить плохие новости так, как будто это хорошие новости“. Сообщения Банка Эстонии сейчас выглядят именно так.