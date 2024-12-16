ФОТО | „Будем ночевать под вашей ёлкой“: Более 400 человек остались у погранпункта в Нарве после его закрытия 15 декабря

„Я встала в очередь в 11:00, передо мной сейчас зашли люди, а я уже не успела, - рассказывает женщина, которая помогала составлять один из списков. - Обычно очередь образуется организовано: границу в 23:00 закрывают, и все, кто остался, записываются по порядку в список, чтобы с утра прийти и спокойно перейти границу. Но сегодня в шесть вечера уже начали составлять списки, потому что было понятно, что много людей точно не пройдет. Но первые, кто записался в очередь, все же успели зайти, и из-за этого неразбериха, по частям всех записали и немного запутались“.