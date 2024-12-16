ФОТО | „Будем ночевать под вашей ёлкой“: Более 400 человек остались у погранпункта в Нарве после его закрытия 15 декабря(31)
15 декабря, воскресенье, 22:50. Остается 10 минут до закрытия погранпункта в Нарве. Людей у входа много, но они разделились на несколько групп: ведется запись. По спискам можно будет пройти границу в понедельник. Всего в трех списках - 444 человека. Знающие люди советуют приходить все равно не к открытию, а пораньше.
„Я встала в очередь в 11:00, передо мной сейчас зашли люди, а я уже не успела, - рассказывает женщина, которая помогала составлять один из списков. - Обычно очередь образуется организовано: границу в 23:00 закрывают, и все, кто остался, записываются по порядку в список, чтобы с утра прийти и спокойно перейти границу. Но сегодня в шесть вечера уже начали составлять списки, потому что было понятно, что много людей точно не пройдет. Но первые, кто записался в очередь, все же успели зайти, и из-за этого неразбериха, по частям всех записали и немного запутались“.
По словам этой женщины, смогли пройти на погранпункт только те, кто занял место еще с субботы, а также те, кто успел приехать до 11:00. Она добавляет, что с 20:25 до 21:25 никого не запускали на погранпункт. „Я второй раз пересекаю границу в Нарве, первый раз ездила в октябре, тогда также осталась у закрытых дверей погранпункта“, - говорит она.