Михаил Селевко, ставший чемпионом Эстонии: мечтаем с братом на домашнем ЧЕ оказаться в тройке призеров

В соревнованиях мужчин на чемпионате Эстонии по фигурному катанию в короткой программе блестяще выступил Михаил Селевко, набрав 93,09 балла, что на почти семь баллов больше, чем его результат на турнире ISU в Загребе. Второе место в короткой программе занял его брат Александр Селевко (80,41 балла), а третье — Арлет Леванди (76,88 балла).

Михаил Селевко стал лучшим как в короткой, так и в произвольной программе, набрав в сумме 260,92 балла и опередив своего брата Александра (240,77) и Арлета Леванди (228,10). Всего в мужском одиночном катании участвовали четыре фигуриста, и единственным, кто остался без медали, стал Егор Марченко с результатом 152,43 балла.