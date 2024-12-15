15.12.2024, 19:29
Михаил Селевко, ставший чемпионом Эстонии: мечтаем с братом на домашнем ЧЕ оказаться в тройке призеров
ФОТО: | Delfi Meedia
В столичном ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию, где победу в мужском одиночном катании одержал Михаил Селевко.
В соревнованиях мужчин на чемпионате Эстонии по фигурному катанию в короткой программе блестяще выступил Михаил Селевко, набрав 93,09 балла, что на почти семь баллов больше, чем его результат на турнире ISU в Загребе. Второе место в короткой программе занял его брат Александр Селевко (80,41 балла), а третье — Арлет Леванди (76,88 балла).
Уже подписаны?