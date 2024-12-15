ФОТО и ВИДЕО | Новоиспеченная чемпионка Нина Петрыкина: „Моя цель — выиграть как можно больше чемпионатов Эстонии“

В эти выходные в ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию среди девушек, где Нина Петрыкина одержала победу с общей суммой 193,22 балла. Несмотря на второе место в короткой программе, где она набрала 59,64 балла, Петрыкина продемонстрировала превосходное исполнение в произвольной программе, что позволило ей подняться на первое место.

Нина Петрыкина в третий раз завоевала титул чемпионки Эстонии по фигурному катанию, подтвердив свой статус одной из сильнейших фигуристок страны. Этот триумф особенно значим для спортсменки, так как в прошлом году она была вынуждена пропустить чемпионат из-за травмы, которая также не позволила ей выступить на чемпионате Европы.