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15.12.2024, 18:30

ФОТО и ВИДЕО | Новоиспеченная чемпионка Нина Петрыкина: „Моя цель — выиграть как можно больше чемпионатов Эстонии“

 
Нина Петрыкина
Нина Петрыкина
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Нина Петрыкина завоевала титул чемпионки Эстонии по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Соревнования прошли в эти выходные на льду холла „Тондираба“.

В эти выходные в ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию среди девушек, где Нина Петрыкина одержала победу с общей суммой 193,22 балла. Несмотря на второе место в короткой программе, где она набрала 59,64 балла, Петрыкина продемонстрировала превосходное исполнение в произвольной программе, что позволило ей подняться на первое место.

Нина Петрыкина в третий раз завоевала титул чемпионки Эстонии по фигурному катанию, подтвердив свой статус одной из сильнейших фигуристок страны. Этот триумф особенно значим для спортсменки, так как в прошлом году она была вынуждена пропустить чемпионат из-за травмы, которая также не позволила ей выступить на чемпионате Европы.

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