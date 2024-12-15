15.12.2024, 18:30
ФОТО и ВИДЕО | Новоиспеченная чемпионка Нина Петрыкина: „Моя цель — выиграть как можно больше чемпионатов Эстонии“
ФОТО: | Delfi Meedia
Нина Петрыкина завоевала титул чемпионки Эстонии по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Соревнования прошли в эти выходные на льду холла „Тондираба“.
В эти выходные в ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию среди девушек, где Нина Петрыкина одержала победу с общей суммой 193,22 балла. Несмотря на второе место в короткой программе, где она набрала 59,64 балла, Петрыкина продемонстрировала превосходное исполнение в произвольной программе, что позволило ей подняться на первое место.
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