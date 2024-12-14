ЮНЕСКО: второй год подряд в зонах конфликтов наблюдается высокий уровень убийств журналистов

„Достоверная информация в условиях конфликта имеет решающее значение для помощи пострадавшему населению и информирования мировой общественности. Недопустимо, чтобы за эту работу журналисты расплачивались своей жизнью. Я призываю все государства принять меры и обеспечить защиту сотрудников СМИ в соответствии с международным правом“, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Из 42 убийств журналистов в странах, охваченных конфликтами, 18 зафиксировано в Палестине, по 4 — в Украине и Колумбии, по 3 — в Ираке, Ливане, Мьянме, Судане и по 1 — в Сирии, Чаде, Сомали и Демократической Республике Конго. Это свидетельствует о сохранении тревожной тенденции, зафиксированной в 2023 году: за последние два года в зонах конфликтов погибло больше журналистов, чем за любой другой двухлетний период с 2016/2017 года.

В 2024 году число убийств журналистов и сотрудников СМИ составило 68, что меньше, чем в 2023 году (74 убийства) и в 2022 году (88 убийств). Тем не менее, несколько случаев все еще находятся на этапе проверки ЮНЕСКО в соответствии с ее методикой . Снижение показателя обусловлено, в частности, уменьшением числа журналистов, убитых за пределами стран, охваченных конфликтом: в 2024 году было убито 26 человек, что стало самым низким показателем за последние шестнадцать лет.

Это свидетельствует о том, что в некоторых странах, не охваченных конфликтами, вероятно, был достигнут прогресс в борьбе с нападениями на журналистов, совершаемыми за их профессиональную деятельность в мирное время. Наибольшее число подобных случаев было зафиксировано в 2022 году, когда было совершено шестьдесят убийств. В первую очередь это относится к странам Латинской Америки и Карибского бассейна, где в 2024 году было совершено 12 убийств по сравнению с 18 в 2023 году и 43 в 2022 году.

Не ограничиваясь числами