ЮНЕСКО: второй год подряд в зонах конфликтов наблюдается высокий уровень убийств журналистов
ЮНЕСКО сообщает, что в 2024 году по меньшей мере 68 журналистов и сотрудников СМИ были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей. Более 60% убийств произошли в странах, охваченных конфликтами, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
„Достоверная информация в условиях конфликта имеет решающее значение для помощи пострадавшему населению и информирования мировой общественности. Недопустимо, чтобы за эту работу журналисты расплачивались своей жизнью. Я призываю все государства принять меры и обеспечить защиту сотрудников СМИ в соответствии с международным правом“, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Из 42 убийств журналистов в странах, охваченных конфликтами, 18 зафиксировано в Палестине, по 4 — в Украине и Колумбии, по 3 — в Ираке, Ливане, Мьянме, Судане и по 1 — в Сирии, Чаде, Сомали и Демократической Республике Конго. Это свидетельствует о сохранении тревожной тенденции, зафиксированной в 2023 году: за последние два года в зонах конфликтов погибло больше журналистов, чем за любой другой двухлетний период с 2016/2017 года.
В 2024 году число убийств журналистов и сотрудников СМИ составило 68, что меньше, чем в 2023 году (74 убийства) и в 2022 году (88 убийств). Тем не менее, несколько случаев все еще находятся на этапе проверки ЮНЕСКО в соответствии с ее методикой. Снижение показателя обусловлено, в частности, уменьшением числа журналистов, убитых за пределами стран, охваченных конфликтом: в 2024 году было убито 26 человек, что стало самым низким показателем за последние шестнадцать лет.
Это свидетельствует о том, что в некоторых странах, не охваченных конфликтами, вероятно, был достигнут прогресс в борьбе с нападениями на журналистов, совершаемыми за их профессиональную деятельность в мирное время. Наибольшее число подобных случаев было зафиксировано в 2022 году, когда было совершено шестьдесят убийств. В первую очередь это относится к странам Латинской Америки и Карибского бассейна, где в 2024 году было совершено 12 убийств по сравнению с 18 в 2023 году и 43 в 2022 году.
Не ограничиваясь числами
Данные ЮНЕСКО основаны на случаях, зарегистрированных ведущими международными организациями по защите свободы печати. В статистику не включены журналисты, погибшие при обстоятельствах, предположительно не связанных с их профессиональной деятельностью. Однако ЮНЕСКО продолжает отслеживать десятки случаев гибели журналистов по всему миру до тех пор, пока не будет получено подтверждение обстоятельств гибели.
Этот процесс осуществляется в соответствии с мандатом ЮНЕСКО и принятой почти 20 лет назад методикой, обеспечивающей строгий нейтралитет и беспристрастность при сохранении последовательного глобального подхода. Более подробную информацию об этой методике можно найти на странице „Обсерватории ЮНЕСКО по убийствам журналистов“.
Деятельность ЮНЕСКО в сфере защиты журналистов
ЮНЕСКО — это агентство ООН, наделенное мандатом по защите свободы слова и обеспечению безопасности журналистов во всем мире. Организация возглавляет реализацию Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности. Организация осуждает каждое убийство журналиста и следит за последующими судебными разбирательствами, а также проводит обучение журналистов, сотрудников судебных органов и сил безопасности. Она также работает с правительствами над разработкой политики и законов, способствующих борьбе с безнаказанностью, и повышает осведомленность мировой общественности с помощью таких мероприятий, как Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября) и Всемирный день свободы печати (3 мая).
ЮНЕСКО также фиксирует и анализирует различные формы угроз в адрес журналистов. Ранее в этом году ЮНЕСКО предупредила о распространении новых форм цензуры, в частности, злоупотреблении финансовым законодательством в целях принуждения журналистов к молчанию. Кроме того, согласно опубликованному в мае докладу ЮНЕСКО, в период с 2019 по 2023 год число нападений на журналистов, освещающих экологические проблемы, возросло на 42% по сравнению с периодом с 2014 по 2018 год.