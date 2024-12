В начале 2024 года в этой области произошло нечто примечательное: разработчик искусственного интеллекта Энди Эйри запустил проект под названием Terminal of Truths (ToT). Все началось с эксперимента, в ходе которого две ИИ-системы свободно взаимодействовали друг с другом. Неожиданно в результате этого взаимодействия возникла своего рода интернет-псевдорелигия. Еще более удивительным стало то, что произошло далее: Terminal of Truths самостоятельно решил продвигать криптоактив под названием $GOAT, который благодаря этому получил широкую известность. Рыночная капитализация валюты быстро выросла почти до миллиарда долларов, а Terminal of Truths стал первым в мире искусственным интеллектом миллионером.