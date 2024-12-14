Технологии на перепутье: как искусственный интеллект и криптотехнологии создают революцию(1)
Появление агентов искусственного интеллекта обещает стать переломным моментом в развитии технологий, на новом уровне объединяя автономность, способность к обучению и децентрализацию. Эти программы, способные самостоятельно действовать и принимать решения, открывают новые возможности, но вместе с тем ставят сложные этические и практические вопросы. О том, как агенты искусственного интеллекта могут повлиять на финансовые рынки и технологии, рассказала представитель Binance в Эстонии Полина Бротье.
До того, как на передний план вышел искусственный интеллект, почетный титул самой „горячей“ технологической темы принадлежал блокчейну и – в более широком смысле – Web3. Однако блокчейн как технология существует уже 16 лет, он утратил преимущество новизны, и начинает восприниматься как нечто привычное. В то же время связанные с искусственным интеллектом темы обсуждаются повсеместно – от СМИ до личных бесед. Обе эти технологии по-своему гениальны и меняют мир.
Особый интерес вызывает развитие так называемых агентов искусственного интеллекта – программных решений на базе ИИ, способных к самостоятельным действиям и принятию решений. Вместе с тем кто-то должен их запрограммировать, определить для них цели, создать условия и установить ограничения.
Что такое агент искусственного интеллекта?
Представьте себе программу, которая не ждет команды от человека, а способна думать, учиться и действовать самостоятельно. В отличие от обычных роботов, следующих установленным правилам, такие агенты могут адаптироваться к новым обстоятельствам и принимать решения без вмешательства человека.
В начале 2024 года в этой области произошло нечто примечательное: разработчик искусственного интеллекта Энди Эйри запустил проект под названием Terminal of Truths (ToT). Все началось с эксперимента, в ходе которого две ИИ-системы свободно взаимодействовали друг с другом. Неожиданно в результате этого взаимодействия возникла своего рода интернет-псевдорелигия. Еще более удивительным стало то, что произошло далее: Terminal of Truths самостоятельно решил продвигать криптоактив под названием $GOAT, который благодаря этому получил широкую известность. Рыночная капитализация валюты быстро выросла почти до миллиарда долларов, а Terminal of Truths стал первым в мире искусственным интеллектом миллионером.
Этот случай ярко демонстрирует, какое влияние могут оказывать агенты искусственного интеллекта. В то же время он ставит важные вопросы в части этики и безопасности. Должны ли мы беспокоиться, если ИИ начнет влиять на финансовые рынки? Как гарантировать, что такие системы будут действовать в соответствии с человеческими ценностями и этическими нормами? В приведенном примере агент ИИ принимал решения, но у него не было прямого доступа к криптокошельку, а контроль за транзакциями оставался в руках создателя агента, то есть человека. Однако с технической точки зрения такими возможностями наделить агента ИИ вполне возможно.
Другим интересным примером является платформа Virtuals.io, позволяющая каждому создать собственного агента. Успешный пример – Luna, виртуальная певица и инфлюенсер, которая общается с фанатами в TikTok и Telegram и самостоятельно управляет своим кошельком. Это показывает, что искусственный интеллект способен выстраивать реальные отношения с людьми и даже зарабатывать деньги.
Еще более амбициозной является платформа daos.fun, где агенты ИИ выступают в роли управляющих инвестиционными фондами. Один из таких фондов, управляемый решением ИИ, разработанным Марком Андреэссеном, уже увеличил свои активы до 100 миллионов долларов.
Потенциал у подобных решений огромен. Агенты искусственного интеллекта могут выступать в роли финансовых консультантов, персональных тренеров или даже цифровых терапевтов. Возможно, самое захватывающее – это перспектива появления целых „экосистем“, где агенты будут взаимодействовать и совершать сделки друг с другом.
Однако, как и любая новая технология, данное направление сталкивается с серьезными вызовами. Системы ИИ иногда могут „галлюцинировать“, то есть выдавать ошибочную или нереалистичную информацию. Также открытым остается вопрос, справится ли инфраструктура блокчейна с одновременными транзакциям с тысяч или даже миллионов агентов. Сама технология все еще находится на начальной стадии и требует значительных доработок.
Как отметил известный инвестор в сфере технологий Крис Диксон: „Каждая следующая великая вещь сначала выглядит как игрушка“. Это утверждение применимо и к агентам ИИ – сейчас они могут показаться просто захватывающими экспериментами, но в них заложен потенциал фундаментально изменить способы взаимодействия с технологиями и функционирование экономических систем.
Комбинация агентов ИИ и криптовалют – не просто очередное технологическое новшество. Это предвестник будущего, где автономия, децентрализация и интеллект объединяются на новом уровне. Несмотря на множество вызовов, потенциал тут очень велик. Будущее уже здесь – и это только начало.