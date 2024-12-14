Технологии на перепутье: как искусственный интеллект и криптотехнологии создают революцию

До того, как на передний план вышел искусственный интеллект, почетный титул самой „горячей“ технологической темы принадлежал блокчейну и – в более широком смысле – Web3. Однако блокчейн как технология существует уже 16 лет, он утратил преимущество новизны, и начинает восприниматься как нечто привычное. В то же время связанные с искусственным интеллектом темы обсуждаются повсеместно – от СМИ до личных бесед. Обе эти технологии по-своему гениальны и меняют мир.

Особый интерес вызывает развитие так называемых агентов искусственного интеллекта – программных решений на базе ИИ, способных к самостоятельным действиям и принятию решений. Вместе с тем кто-то должен их запрограммировать, определить для них цели, создать условия и установить ограничения.

Что такое агент искусственного интеллекта?

Представьте себе программу, которая не ждет команды от человека, а способна думать, учиться и действовать самостоятельно. В отличие от обычных роботов, следующих установленным правилам, такие агенты могут адаптироваться к новым обстоятельствам и принимать решения без вмешательства человека.

В начале 2024 года в этой области произошло нечто примечательное: разработчик искусственного интеллекта Энди Эйри запустил проект под названием Terminal of Truths (ToT). Все началось с эксперимента, в ходе которого две ИИ-системы свободно взаимодействовали друг с другом. Неожиданно в результате этого взаимодействия возникла своего рода интернет-псевдорелигия. Еще более удивительным стало то, что произошло далее: Terminal of Truths самостоятельно решил продвигать криптоактив под названием $GOAT, который благодаря этому получил широкую известность. Рыночная капитализация валюты быстро выросла почти до миллиарда долларов, а Terminal of Truths стал первым в мире искусственным интеллектом миллионером.