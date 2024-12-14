ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1025-й день) | Посланник Трампа обещает прекратить огонь „за несколько месяцев“

Президент США Дональд Трамп спустя месяц после выборов по-прежнему „серьезно настроен“ добиться прекращения огня в Украине. При чем, первого дня своего вступления в должность, говорят источники NBC News. Rоманда Трампа по национальной безопасности провела обсуждения с нынешней администрацией Белого дома и украинскими лидерами в поисках способов окончания войны. По данным собеседников NBC, советники Трампа еще не представили Киеву конкретный мирный план. Один из источников говорит, что советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько бесед со своим преемником Майком Уолцем, но они касались обмена информацией, а не конкретных стратегий прекращения войны.

После атаки украинских беспилотников в Орловской области загорелась нефтебаза. Минобороны России отчитались, что в ночь на 14 декабря над регионами России были уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников. По 12 дронов были сбиты над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской и один — над Азовским морем& По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, над регионом были сбиты в общей сложности 11 украинских беспилотников. В результате атаки начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Спустя несколько часов он был потушен. Пострадавших, как утверждается, нет. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Марьянской обломки одного из беспилотников упали на частный дом, повредив хозяйственные постройки и выбив окна. Пострадавших нет.В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки украинского дрона погиб ребенок.

По его информации, дрон ударил по частному дому в поселке Майский, в результате погиб девятилетний мальчик. Ранения получили его мать и семимесячная сестра. Украинская сторона не комментировала заявления Гладкова.