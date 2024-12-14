Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили(56)
Избирательная коллегия в первом же туре избрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии. Он был единственным кандидатом от правящей партии.
53-летний Михаил Кавелашвили, бывший футболист и член партии „Сила народа“, был выдвинут на пост президента Грузии от правящей партии „Грузинская мечта“. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, за Кавелашвили проголосовали 224 выборщика, один бюллетень признан недействительным. Для избрания Кавелашвили президентом нужно было набрать не менее 200 голосов из 300 членов коллегии.
Выборы президента Грузии не признает ни оппозиция, уже несколько недель проводящая пикеты в Тбилиси, ни действующий президент страны Саломе Зурабишвили.
Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Тбилиси. Бывший футболист, экс-нападающий сборной Грузии, бывший игрок тбилисского „Динамо“, „Манчестер Сити“, „Спартак-Алании“ и различных клубов Швейцарии. За сборную Грузии сыграл 46 матчей и забил девять голов. В 2016 и 2020 годах Кавелашвили избирался в парламент Грузии от партии „Грузинская мечта“. Женат, трое детей.