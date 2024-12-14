Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

53-летний Михаил Кавелашвили, бывший футболист и член партии „Сила народа“, был выдвинут на пост президента Грузии от правящей партии „Грузинская мечта“. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, за Кавелашвили проголосовали 224 выборщика, один бюллетень признан недействительным. Для избрания Кавелашвили президентом нужно было набрать не менее 200 голосов из 300 членов коллегии.