ВИДЕО | Эстонские туристы разгромили рождественскую елку в Каунасе

„Они мочились под елкой, сломали телефон Деда Мороза, может, вы их видели?“ – поделилась Шмидтене видео в социальных сетях.

На видео, сделанном 9 декабря, видно, как мужчины зашли в елку ночью. Если послушать запись камеры, становится ясно, что молодые мужчины говорят на эстонском языке. Один из них пытался говорить по телефону, а второй в это время справлял нужду под елкой.

Шмидтене 13 декабря сказала в интервью Kas vyksta Kaune, что в полицию не обращалась. „Мы не обращались в полицию, маловероятно, что полиция их найдет, вероятно, это были туристы. Просто хотелось поделиться, такие случаи бывают нередко. Важно, чтобы люди знали и видели и даже призвали бы к порядку других. Хорошо бы, чтобы такие вещи не оставались незамеченными“, – сказала Шмидтене.

По ее словам, елка в этом году повреждена не первый раз, только на этот раз удалось зафиксировать вандалов.

„Есть такие безответственные посетители, которые пинают, бьют, но не ломают. На этот раз мужчины были крупными, поломали… Бывает, что надписи срывают, бросают письма детей и взрослых. Они (вандалы) почему-то злятся… Пусть знают, что эльфы все видят“, – заметила Шмидтене. Телефон на елке уже починили. „Бывает такое, когда сами люди информируют нас о том, что что-то сломано, разбросано… Или даже сами чинят, всякое бывает“, – порадовалась она.

Полиция начала проверку, несмотря на то, что не получала заявления.

„Полиция заявления не получала, однако после того как информация появилась в социальных сетях, полиция начала проверку“, – сказала представитель Главного комиссариата полиции Каунасского округа.

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