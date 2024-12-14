За рубежом
14.12.2024, 11:30

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

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Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи.
Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи.
ФОТО: YONHAP | Scanpix, YNA

14 декабря парламент Южной Кореи в субботу, 14 декабря, проголосовал за объявление импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с недавним введением в стране военного положения, пишет Deutsche Welle.

Это вторая попытка объявить импичмент – 7 декабря правящая партия „Гражданская сила“ бойкотировала голосование.

По информации агентства Yonhap, на втором заседании парламента за отстранение Юна от должности проголосовали 204 депутата, 85 были против. Еще три парламентария воздержались, и восемь бюллетеней были признаны недействительными.

Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи Хан Дак Су.

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