14.12.2024, 11:30
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту(1)
ФОТО: | Scanpix, YNA
14 декабря парламент Южной Кореи в субботу, 14 декабря, проголосовал за объявление импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с недавним введением в стране военного положения, пишет Deutsche Welle.
Это вторая попытка объявить импичмент – 7 декабря правящая партия „Гражданская сила“ бойкотировала голосование.
По информации агентства Yonhap, на втором заседании парламента за отстранение Юна от должности проголосовали 204 депутата, 85 были против. Еще три парламентария воздержались, и восемь бюллетеней были признаны недействительными.
Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи Хан Дак Су.