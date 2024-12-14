После атаки украинских беспилотников в Орловской области загорелась нефтебаза

По 12 дронов были сбиты над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской и один — над Азовским морем, пишет „Медуза“.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, над регионом были сбиты в общей сложности 11 украинских беспилотников. В результате атаки начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Спустя несколько часов он был потушен. Пострадавших, как утверждается, нет.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Марьянской обломки одного из беспилотников упали на частный дом, повредив хозяйственные постройки и выбив окна. Пострадавших нет.

В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Богомаз. О последствиях атаки в Курской области неизвестно.

Российские власти уточнили, атака произошла в 03:50. Возгорание удалось локализовать, в тушении участвовало более 60 человек, включая сотрудников МЧС и других экстренных служб. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар был полностью потушен утром.

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