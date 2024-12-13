ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1024-й день) | Генсек НАТО: пора перейти к „военному мышлению“ и увеличить расходы на оборону

Украинская энегетическая система в пятницу продверглась массированной российской атаке. По словам президента Зеленского, по Украине было выпущено около 93 ракет и почти 200 беспилотников

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по регионам Украины ночью и утром 13 декабря. Компания „Укрэнерго“ и министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщили, что целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры. Также под удар попали транспортные сети и „ключевые объекты по всей стране“, сообщило посольство США в Украине. Воздушная тревога действовала во всех регионах страны.

Это один из самых масштабных ударов по энергетике, в результате которого половина населения страны отключена от электроснабжения

Пять из девяти ядерных реакторов Украины из-за атаки снизили мощность, сообщило МАГАТЭ. Минобороны РФ заявило, что удар по энергетике Украины — это ответ на ракетный обстрел Таганрога 11 декабря

Генсек НАТО: пора перейти к „военному мышлению“ и увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с предложением увеличить расходы на оборону во всех странах альянса хотя бы до 3% от ВВП и уменьшить социальные расходы, поскольку Россия наращивает вооружение.

Это была его первая большая речь с момента назначения на этот пост в октябре. В комментарии Би-би-си он назвал свою речь „призывом к действию“, поскольку Россия „готовится к долгосрочному противостоянию с Украиной и с нами“, а Запад не готов к тому, что будет через четыре-пять лет.

Активистки Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве во время антивоенной акции

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, участницы украинского феминистского движения Femen, проводящие свои акции топлес, атаковали деревянную скульптуру у здания Организации Объединенных Наций в Женеве.