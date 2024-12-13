ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1024-й день) | Генсек НАТО: пора перейти к „военному мышлению“ и увеличить расходы на оборону
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украинская энегетическая система в пятницу продверглась массированной российской атаке. По словам президента Зеленского, по Украине было выпущено около 93 ракет и почти 200 беспилотников
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по регионам Украины ночью и утром 13 декабря. Компания „Укрэнерго“ и министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщили, что целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры. Также под удар попали транспортные сети и „ключевые объекты по всей стране“, сообщило посольство США в Украине. Воздушная тревога действовала во всех регионах страны.
Это один из самых масштабных ударов по энергетике, в результате которого половина населения страны отключена от электроснабжения
Пять из девяти ядерных реакторов Украины из-за атаки снизили мощность, сообщило МАГАТЭ. Минобороны РФ заявило, что удар по энергетике Украины — это ответ на ракетный обстрел Таганрога 11 декабря
Генсек НАТО: пора перейти к „военному мышлению“ и увеличить расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с предложением увеличить расходы на оборону во всех странах альянса хотя бы до 3% от ВВП и уменьшить социальные расходы, поскольку Россия наращивает вооружение.
Это была его первая большая речь с момента назначения на этот пост в октябре. В комментарии Би-би-си он назвал свою речь „призывом к действию“, поскольку Россия „готовится к долгосрочному противостоянию с Украиной и с нами“, а Запад не готов к тому, что будет через четыре-пять лет.
Активистки Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве во время антивоенной акции
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, участницы украинского феминистского движения Femen, проводящие свои акции топлес, атаковали деревянную скульптуру у здания Организации Объединенных Наций в Женеве.
Две активистки (у одной была пила, у другой — бензопила) кричали „Не пускайте Россию в ООН“ и „К черту Россию“, распиливая скульптуру, известную как „Сломанный стул“ (одна его ножка обломана). На ногах у них были подвязки в цветах украинского флага.
Конструкция, созданная швейцарским художником Даниэлем Берсе, была установлена на площади Наций в 1997 году и стала достопримечательностью Женевы. Она была создана для повышения осведомленности о воздействии наземных мин на гражданское население в зонах конфликтов.