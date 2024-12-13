Трамп не заставит Украину пойти на перемирие. Украинский эксперт: в 2025 году война продолжится

Никаких предпосылок к окончанию российско-украинской войны нет. Сражения продолжатся и в следующем году. Так считает украинский специалист по международным отношениям Николай Капитоненко. В 2023 году, на фоне царивших тогда оптимистических настроений и ожидания скорой победы Украины, он заявил Delfi, что российско-украинская война продлится десятилетие, а на кону не только судьба Украины, а будущее международного порядка. Его прогноз на 2025 год - в новом интервью латвийскому Delfi.