Трамп не заставит Украину пойти на перемирие. Украинский эксперт: в 2025 году война продолжится
Никаких предпосылок к окончанию российско-украинской войны нет. Сражения продолжатся и в следующем году. Так считает украинский специалист по международным отношениям Николай Капитоненко. В 2023 году, на фоне царивших тогда оптимистических настроений и ожидания скорой победы Украины, он заявил Delfi, что российско-украинская война продлится десятилетие, а на кону не только судьба Украины, а будущее международного порядка. Его прогноз на 2025 год - в новом интервью латвийскому Delfi.
В последние дни президент Украины Владимир Зеленский, будущий президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дали ряд интервью. Зеленский заговорил о согласии на переговоры с Россией. Трамп заявил, что постарается прекратить войну в Украине, „если сможет“. Лавров повторил в интервью Такеру Карлсону требования Путина к Украине, выдвинутые еще в 2022 году.