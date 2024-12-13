Иоан Яковлев о жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026: интересная группа для того, чтобы попытаться сотворить историю

Жеребьёвка отборочного цикла чемпионата мира 2026 года была связана с текущим сезоном Лиги наций УЕФА, что привело к некоторой неопределенности в составе групп. Поскольку несколько стран будут участвовать в плей-офф Лиги наций в марте, состав групп не был определен окончательно. Соответственно, Эстонии, которая оказалась в группе I, предстоит встретиться с проигравшим в паре Лиги наций Германия — Италия, а также с Норвегией, Израилем и Молдовой.

„Думаю, что это интересная группа для того, чтобы конкурировать и попытаться сотворить историю. Точно будет интересно, но легко не будет ни одному сопернику, ни против нас, ни нам против всех этих сборных. Бояться нет смысла, я думаю, это хороший шанс заявить о себе и стараться биться на равных с любой сборной из нашей группы“, — поделился первыми впечатлениями полузащитник Иоан Яковлев.

„Последние игры сборной Эстонии показали, что мы прогрессируем и можем играть в футбол без страха. Я думаю, что шансы на второе место в любом случае есть“, — добавил Иоан Яковлев.

„Лично я сыграл бы против Италии. Мне эта страна по душе, и язык больше нравится. Да, конечно, обе сборные очень крепкие, поэтому буду рад сыграть как с Германией, так и с Италией. Это большая привилегия для футболиста — играть за сборную и выступать против таких мощных команд“, — подытожил Иоан Яковлев.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.

Сборные были распределены на 5 корзин. В первую корзину попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания) и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.

Команды были распределены по 12 группам, в которых будет по 4-5 сборных. Напрямую на чемпионат мира 2026 года отберутся 12 победителей групп.

Еще 4 европейские сборные попадут на чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года. В этих матчах примут участие 12 команд, занявшие вторые места в группах, а также четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не квалифицировались напрямую в качестве победителей групп и не вышли в стыковые матчи в качестве финалистов.

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