Помогите выполнить новогоднее желание троих мальчиков, чья жизнь зависит от дорогих лекарств!(4)
Кевин (13 лет), Ральф (15 лет) и Хенри (7 лет) каждый день борются с тяжелым заболеванием — дистрофией Дюшенна. Самая большая мечта мужественных мальчиков — продолжать получать жизненно важное лечение, но необходимые лекарства крайне дорогие, они стоят сотни тысяч евро в год, и без помощи жертвователей недоступны для мальчиков.
Мальчики, их семьи и близкие очень просят помощи, чтобы лечение детей могло продолжаться с поддержкой Детского фонда. Радость от Рождества только возрастет, если мы вместе подарим мальчикам жизнь.
Дистрофия Дюшенна — редкое заболевание, которое без лечения только прогрессирует. Растущая мышечная слабость приводит к утрате способности ходить, затем возникают проблемы с дыханием, и продолжительность жизни ограничивается 20 годами. Но Кевин, Ральф и Хенри хотят жить. Хенри с нетерпением ждет первого учебного дня в следующем сентябре. Ральф рисует потрясающие картины и уже привлек внимание многих своим талантом. Кевин, который живет в детском доме, мечтает стать полицейским: обеспечивая безопасность, он хочет внести свой вклад в благополучие общества.
Эти мечты могут быть сильнее заболевания, потому что лекарства существуют и уже доказали свою эффективность. Настолько, что Кевин, который раньше с трудом вставал с постели, теперь способен пройти несколько тысяч шагов в день. Хенри покоряет лестницы, а Ральф все увереннее встает из инвалидного кресла и, благодаря терапии, становится сильнее с каждым днем .
Детский фонд Клиники ТУ обращается к житеям, организациям и предприятиям Эстонии: пожалуйста, сделайте рождественское благое дело, помогите трем энергичным мальчикам! Чтобы они могли продолжать мечтать о будущем, а развитие болезни остановилось! Вы можете помочь разными способами: сделав пожертвование через форму пожертвований на сайте Детского фонда или позвонив на благотворительные номера телефонов: позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро, по номеру 900 5100 — 10 евро, а по номеру 900 5500 — 50 евро.
Также можно перевести деньги на благотворительные счета, указав в комментарии „Kevin, Ralf, Henri“ или одно из этих имен.
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607