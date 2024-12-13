Помогите выполнить новогоднее желание троих мальчиков, чья жизнь зависит от дорогих лекарств!

Мальчики, их семьи и близкие очень просят помощи, чтобы лечение детей могло продолжаться с поддержкой Детского фонда. Радость от Рождества только возрастет, если мы вместе подарим мальчикам жизнь.

Дистрофия Дюшенна — редкое заболевание, которое без лечения только прогрессирует. Растущая мышечная слабость приводит к утрате способности ходить, затем возникают проблемы с дыханием, и продолжительность жизни ограничивается 20 годами. Но Кевин, Ральф и Хенри хотят жить. Хенри с нетерпением ждет первого учебного дня в следующем сентябре. Ральф рисует потрясающие картины и уже привлек внимание многих своим талантом. Кевин, который живет в детском доме, мечтает стать полицейским: обеспечивая безопасность, он хочет внести свой вклад в благополучие общества.

Эти мечты могут быть сильнее заболевания, потому что лекарства существуют и уже доказали свою эффективность. Настолько, что Кевин, который раньше с трудом вставал с постели, теперь способен пройти несколько тысяч шагов в день. Хенри покоряет лестницы, а Ральф все увереннее встает из инвалидного кресла и, благодаря терапии, становится сильнее с каждым днем .

Детский фонд Клиники ТУ обращается к житеям, организациям и предприятиям Эстонии: пожалуйста, сделайте рождественское благое дело, помогите трем энергичным мальчикам! Чтобы они могли продолжать мечтать о будущем, а развитие болезни остановилось! Вы можете помочь разными способами: сделав пожертвование через форму пожертвований на сайте Детского фонда или позвонив на благотворительные номера телефонов: позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро, по номеру 900 5100 — 10 евро, а по номеру 900 5500 — 50 евро.

Также можно перевести деньги на благотворительные счета, указав в комментарии „Kevin, Ralf, Henri“ или одно из этих имен.

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

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