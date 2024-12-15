ПОДКАСТ | Новый директор „Левадии“: „Выход в групповой этап Лиги конференций — это наша мечта“

В футбольном клубе „Левадия“ новый исполнительный директор. Им стал Евгений Гурчиоглуянц (38). До этого он занимал различные должности, как говорят в клубе, отвечал за все, что только возможно. Даже играл во второй лиге, помогая молодым футболистам. В интервью Евгений делится своей историей, как он пришел в „Левадию“ в 12 лет, а к 38-и дорос до высокой административной должности. Он рассказал, как меняется фокус клуба на развитие молодежи, о своем опыте работы с тренерами Марко Савичем и Курро Торресом, и о лимите на легионеров.

Евгений последние сезоны близко работал с испанским тренером Курро Торресом. В частности помогал переводить его указания для футболистов. „У Курро первое время были проблемы с английским. Изначально я пытался понять его английский, но сейчас он уже подтянул язык и отлично дает интервью. У Торреса громкий голос, его слышно со скамейки. В первый сезон он получил восемь жёлтых карточек, а в этом сезоне - три, так что мы немного стали его сдерживать“, - вспоминает экс-футболист. Также Гурчиоглуянц помогал легионерам адаптироваться к эстонским реалиям. „В частности, помогал ребятам с квартирами. Главный критерий - ближе к центру города, чтобы было недалеко до стадиона и тренировочной базы в Пирита“, - добавил он. К слову, „Левадия“ частично компенсирует плату за жилье футболистам.

Гурчиоглуянц не скрывает своих амбиций для клуба: „Выход в групповой этап Лиги конференций — это наша мечта, — добавил он. — Коллектив на 90% сохранился. Мы чувствуем, что мы можем больше, чем занять первое место в чемпионате Эстонии. Выход в групповой этап — задача номер один. Мы все этого ждем и работаем над этим“.

Сейчас в клубе есть три вакантных позиции для легионеров. В том числе нужен центральный нападающий. „К тому же мы взяли курс на развитие молодежи. Хотим привлекать молодых футболистов к основному составу“.

Слушайте интервью с Евгением, где мы обсудили амбиции клуба, внутреннюю работу команды и планы на следующий сезон.