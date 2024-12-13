Сегодня сборная Эстонии по футболу узнает соперников в квалификации к ЧМ-2026

В жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу примут участие 54 европейские сборные. Все команды были распределены по пяти корзинам. Первая корзина сформирована на основе комбинированной системы рейтинга ФИФА и Лиги наций, а остальные — исключительно по рейтингу ФИФА.

Сборная Эстонии попала в четвёртую корзину перед жеребьёвкой, что исключает возможность встречи с другими командами из этой же корзины. Таким образом, соперниками Эстонии не смогут стать Болгария, Беларусь, Люксембург, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва.

Корзины перед жеребьевкой первого раунда

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские о-ва, Латвия, Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

По итогам жеребьёвки 54 европейские команды будут распределены в 12 групп, из которых в восьми группах будет по пять команд, а в четырх группах — по четыре. Победители каждой группы получат прямые путёвки на чемпионат мира по футболу.

Четыре оставшихся места будут разыграны в марте 2026 года в плей-офф УЕФА. В плей-офф примут участие 16 команд: 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и четыре лучшие команды, выигравшие свои группы в Лиге наций УЕФА 2024–2025, которые не квалифицировались напрямую как победители групп или попали в плей-офф как обладатели вторых мест.

Отборочный групповой этап стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года, командам предстоит про вести по шесть или восемь игр, в зависимости от количества сборных в группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, в нём примут участие 48 национальных сборных, что станет новым рекордом в истории соревнований. Матчи пройдут на стадионах 16 городов: 11 в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), 2 в Канаде (Торонто, Ванкувер) и 3 в Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей).

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