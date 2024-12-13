Молдова объявила чрезвычайное положение из-за российского газа

Как сообщает DW, в Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа, что стало причиной принятия соответствующего решения парламентом страны в ночь на пятницу, 13 декабря. За введение чрезвычайного положения проголосовали 56 из 101 депутата.

Чрезвычайное положение вступит в силу с 16 декабря 2024 года и продлится 60 дней. Ожидается, что российский газ перестанет поступать в Молдову с 1 января 2025 года.

Украина с 1 января прекратит транзит газа из РФ в ЕС

Ситуация осложняется также тем, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит газа из России в Европейский союз. Украина уже несколько раз заявляла, что не намерена продлевать контракт с российским концерном „Газпром“ на транзит газа через свою территорию. Текущий контракт, действующий на поставки газа, истекает 31 декабря 2024 года, и, согласно заявлению украинских официальных лиц, новая договоренность с Россией не планируется.

Кроме того, Украина через свои территории осуществляет транзит не только газа, но и российской нефти в Европейский союз по трубопроводу „Дружба“. Контракт на прокачку нефти между украинской компанией „Укртранснафта“ и российской „Транснефтью“ действует до 2029 года, что в данном контексте также может стать важным фактором для энергетической стабильности региона.

Кадри Симсон: ЕС может прожить без газа из РФ

Ранее тогда еще еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (ее полномочия закончились в ноябре нынешнего года - прим.ред.) заявляла, что ЕС готов найти альтернативу российскому газу, который поставляется через Украину, после окончания действующего контракта в январе.

Симсон уточнила, что ЕС готов к завершению контракта между Россией и „Нафтогазом“ и уже существуют варианты для замещения 14 миллиардов кубометров российского газа. По ее словам, продолжение импорта российского газа не имеет оправданий. „ЕС может обойтись без российского газа... Хочу подчеркнуть, что его использование — это не необходимость, а политический выбор, и опасный“, — добавила она.

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