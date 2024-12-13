Завоевавшая бронзовую медаль Энели Ефимова: „Меня переполняли эмоции, и я немного расплакалась“

В полуфинале на дистанции 100 метров брассом эстонская спортсменка Энели Ефимова показала пятый результат (1.03,80). В финале она с самого начала держалась в борьбе и после второго разворота впервые поднялась в тройку лидеров. Ефимова сохранила это место до конца, завершив финал чемпионата мира со своим вторым лучшим результатом в карьере — 1.03,25. До нового личного рекорда (1.03,21) спортсменке из Силламяэ не хватило всего четыре сотых секунды.