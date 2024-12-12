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12.12.2024, 20:58

Тренер Энели Ефимовой об исторической медали: „Это величайшее достижение в ее карьере!“

 
Хенри Хейн и Энели Ефимова
Хенри Хейн и Энели Ефимова
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Тренер Хенри Хейн считает бронзовую медаль Энели Ефимовой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште величайшим достижением в карьере своей подопечной.

Ефимова вновь подтвердила свой статус одной из ведущих мировых пловчих в брассе, завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в финале на дистанции 100 метров. Ее результат — 1:03,25. Эта медаль сделала Ефимову первой эстонской пловчихой, сумевшей завоевать награду на чемпионате мира, будь то на длинной или короткой воде.

Золото и серебро в этой дисциплине не вызывали сомнений. Победу одержала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1:02,38, а серебро досталось американке Лилли Кинг (1:02,80). Ефимова уверенно финишировала третьей, оставив позади белоруску Алину Змушко (1:03,41) и россиянку Евгению Чикунову (1:03,79), занявших четвертое и пятое места.

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