12.12.2024, 20:58
Тренер Энели Ефимовой об исторической медали: „Это величайшее достижение в ее карьере!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Тренер Хенри Хейн считает бронзовую медаль Энели Ефимовой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште величайшим достижением в карьере своей подопечной.
Ефимова вновь подтвердила свой статус одной из ведущих мировых пловчих в брассе, завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в финале на дистанции 100 метров. Ее результат — 1:03,25. Эта медаль сделала Ефимову первой эстонской пловчихой, сумевшей завоевать награду на чемпионате мира, будь то на длинной или короткой воде.
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