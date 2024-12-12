Тренер Энели Ефимовой об исторической медали: „Это величайшее достижение в ее карьере!“

Ефимова вновь подтвердила свой статус одной из ведущих мировых пловчих в брассе, завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в финале на дистанции 100 метров. Ее результат — 1:03,25. Эта медаль сделала Ефимову первой эстонской пловчихой, сумевшей завоевать награду на чемпионате мира, будь то на длинной или короткой воде.