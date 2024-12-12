ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1023-й день) | Рютте: страны НАТО должны готовиться к будущему нападению России, сейчас они не готовы

Средства ПВО минувшей ночью сбили 16 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. Один дрон сбили над Чечней, четыре над Курской областью, три над Северной Осетией и восемь — над территорией аннексированного Крыма.

В ночь на четверг в результате атаки украинского беспилотника на здание спецполка МВД в Грозном пострадали четыре человека, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. „Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях“, — написал он в телеграме. По словам Кадырова, фрагменты дрона повредили кровлю и выбили стекла. Также возник небольшой пожар, который быстро потушили, добавил он.

„С самого утра россияне бьют по Херсону из БПЛА. В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина“, — написал в телеграме глава областной военной администрации Александр Прокудин. Российские военные не комментируют обстрелы Херсона, который фактически находится на линии фронта — находящаяся на другом берегу Днепра часть области оккупирована Россией.

Политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, а также вдова Алексея Навального Юлия Навальная выпустили заявление, в котором сообщили о намерении выйти 1 март на марш в Берлине под лозунгом „Путин, хватит убивать“. „Выходите в Берлине. Выходите в своих городах“, — говорится в их заявлении. Первый антивоенный марш противники Владимира Путина и войны России против Украины провели в ноябре.

Кремль вслед за Минобороны РФ пообещал ответить на удар ATACMS по Таганрогу. „Я хочу вам напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Министерства обороны РФ, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно“, — сказал Песков журналистам в четверг. Накануне Минобороны России заявило, что в ночь на среду Таганрог в Ростовской области был атакован шестью американскими ракетами ATACMS. Украина не сообщала об ударе.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска убили 50 священников и разрушили около 700 церквей в Украине, рассказал президент Зеленский в интервью СBN. „Россияне к различным украинским церквям относятся примерно как к школе. То есть везде, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто чтобы не осталось никакого следа. Поэтому очень много разных священников попали в плен или были убиты. Кстати, 50 священнослужителей они убили. Убили по-разному“, — сказал украинский президент. По словам Зеленского, некоторых священников пытали.

„До 11 увеличилось количество погибших в результате ракетной атаки по Запорожью 10 декабря. Из-под завалов извлекли тело последней жертвы“, — сообщил офис генпрокурора Украины. Удар по Запорожью был нанесен днем 10 декабря. В результате атаки было разрушено здание частной клиники. 22 человека получили ранения, в том числе пятилетняя девочка.

Спикера Госдумы РФ заочно приговорили в Украине к 15 годам. Согласно сообщению СБУ, во время заочного судебного процесса Володин был признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обе страны остаются „одной командой“ в вопросах войны в Украине и европейской безопасности, сообщает Reuters. Туск также сказал, что на данный момент нет планов отправлять иностранные войска ​​в Украину даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России. Об этом он сказал в интервью журналу Time, который назвал его человеком 2024 года. „Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы тоже разжигаем эту войну и усугубляем ее“, — заявил Трамп. Отвечая на вопрос о том, оставит ли он Украину без поддержки, Трамп заявил, что будет использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении огня. „Я хочу достичь соглашения [о прекращении огня]. Единственный способ достичь его — не отказываться от него“, — сказал избранный президент США.

Недавно вступивший в должность генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с программной речью. „Россия готовится к долгосрочной конфронтации, с Украиной и с нами, — цитирует Рютте Reuters. — Мы не готовы к тому, что на нас надвигается через четыре-пять лет. Пора перестроиться на мышление военного времени и резко нарастить наше оборонное производство и оборонные расходы“. „То, что происходит в Украине, может произойти и здесь тоже“, — предостерег генсек НАТО. Основной акцент он сделал на повышении военных расходов стран альянса. Страны НАТО стремятся довести свои военные расходы до 2% ВВП. Однако в этом году, по оценкам альянса, лишь 23 из 32 входящих в него стран достигли этого показателя. Между тем, сказал Рютте, тратить 2% ВВП недостаточно. „Во время Холодной войны европейцы тратили намного больше 3% ВВП на оборону. С такой ментальностью мы победили в Холодной войне“, — подчеркнул он. „Если мы сейчас не будем вместе тратиться на предотвращение войны, то потом мы заплатим гораздо, гораздо, гораздо более высокую цену, когда придется воевать“, — подчеркнул он.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине проведут обмен посылками для военнопленных к Новому году, сообщила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова. „Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте“, — сказала она.