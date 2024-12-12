ВИДЕО | Исторический момент: Энели Ефимова — бронзовый призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде

17-летняя Энели Ефимова продолжила свои успехи в плавании, став чемпионкой Европы в 2023 году в Отопени на короткой воде и в 2024 году в Белграде на длинной воде на дистанции 100 метров брассом. До этого она не имела медалей на мировых чемпионатах среди взрослых, но в Будапеште она достигла нового этапа в своей карьере.

С пятым временем в полуфинале (1:03,80) Ефимова пробилась в финал, где по ходу дистанции была третьей на 25 метрах и четвертой на половине пути. В итоге, эстонская пловчиха финишировала с результатом 1:03,25, завоевав бронзовую медаль. Ее рекорд Эстонии был всего на 0,04 секунды быстрее.

Золото завоевала 20-летняя китайская спортсменка Тан Цяньтин с результатом 1:02,37, всего на 0,01 секунды уступив мировому рекорду Руто Мейлютиите. Серебро досталось американке Лилли Кинг с результатом 1:02,80. На четвертом месте финишировала белоруска Алина Змушко (1:03,41) и на пятом Евгения Чикунова из России (1.03,79), которые выступают под нейтральным флагом.

Эстонские пловцы неоднократно останавливались в шаге от медалей чемпионатов мира на короткой воде: Джейн Трепп в 2010 году и Мартти Альянд в 2012 году занимали четвертое место, Трийн Альянд в 2010 году и Крегор Цирк в 2021 и 2022 годах — пятое. Однако до сих пор ни одному из них не удавалось завоевать медаль мирового первенства. И вот, наконец, этот долгожданный успех пришел к Ефимовой!

Ефимова завоевала свою самую ценную медаль в карьере

„Я была так счастлива, что наконец-то справилась с этим“, — поделилась эмоциями Ефимова через Союз плавания. „Вчера перед полуфиналом я так нервничала, потому что в этом сезоне ни разу не плыла меньше 1:04, а когда я сделала 1:03,8, это дало мне уверенность. Меня совершенно не беспокоит сегодняшнее время, я сделала свою работу, и это самое главное“.

Ефимова также вошла в историю эстонского плавания, ведь ранее наши спортсмены не попадали в тройку на чемпионате мира на короткой воде.