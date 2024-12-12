12.12.2024, 21:05
Нарвские активисты предлагают сократить число депутатов по всей Эстонии ради блага жителей(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Жители Нарвы Александр Андреев и Александр Пахомов (бывшие члены партии EKRE) создали петицию с призывом к депутатам Рийгикогу внести изменения в Закон о выборах в органы местного самоуправления. Авторы петиции с провокационным лозунгом „Меньше членов — эффективнее управление!“ заявляют амбициозное намерение сделать первый шаг к модернизации системы местного самоуправления в Эстонии.
По словам авторов, цель их инициативы — оптимизировать работу местных органов власти, сократить лишние расходы и направить сэкономленные средства на важные для жителей проекты.
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