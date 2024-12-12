Нарвские активисты предлагают сократить число депутатов по всей Эстонии ради блага жителей

По словам авторов, цель их инициативы — оптимизировать работу местных органов власти, сократить лишние расходы и направить сэкономленные средства на важные для жителей проекты.

„Мы — два обычных жителя Эстонии. Мы любим свою страну и хотим, чтобы местное управление работало честно и эффективно. У нас нет личных интересов, только желание видеть реальные перемены к лучшему,“ — пояснили авторы инициативы Александр Андреев и Александр Пахомов.