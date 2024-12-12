18-летний индийский гроссмейстер стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам

18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам, одержав историческую победу над 17-м чемпионом мира, китайцем Дин Лижэнем. Решающий матч завершился в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Финальная, 14-я партия, которую Гукеш играл черными фигурами, закончилась на 58-м ходу, где индийский шахматист продемонстрировал блестящую стратегию.

Матч, начавшийся 25 ноября, завершился с итоговым счетом 7,5 на 6,5 в пользу Гукеша, что обеспечило ему место в истории как одного из самых выдающихся молодых чемпионов.

Гукеш стал первым азиатским шахматистом, завоевавшим мировую шахматную корону в противостоянии с другим представителем Азии. Он расплакался после победы, назвав этот момент лучшим в своей жизни: „Я мечтал об этом более десяти лет! Очень немногим удается достичь таких высот в шахматах. Я сделал это для себя, своих родных, своей страны. Нет ничего лучше этой победы“, — прокомментировал он свой результат“. Победа принесла ему 2,4 миллиона евро, а общий призовой фонд турнира составил $2,5 млн. Гукеш вошел в историю как самый молодой чемпион мира и второй индиец после Вишванатана Ананда, завоевавший этот титул. Участники также получили по $200 тыс. за каждую выигранную партию.

Дин Лижэнь завоевал чемпионский титул в прошлом году, одержав победу над россиянином Яном Непомнящим. Однако его путь к матчу за корону был необычным: с января до момента чемпионского противостояния китаец не одерживал побед в классических шахматах и избегал участия в крупных турнирах, как отмечает Reuters.

Гукеш Доммараджу завоевал право сразиться за шахматную корону, одержав победу на турнире претендентов, который прошёл в апреле 2024 года в Торонто. Впечатляющая игра молодого гроссмейстера позволила ему опередить таких титулованных соперников, как американец Хикару Накамура и россиянин Ян Непомнящий, занявших второе и третье места соответственно.

Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам после Вишванатана Ананда, который удерживал титул с 2007 по 2013 год. В возрасте 18 лет Гукеш вошел в историю как самый молодой чемпион мира по классическим шахматам, превзойдя рекорд Гарри Каспарова, завоевавшего шахматную корону в 1985 году в 22 года и 6 месяцев.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить