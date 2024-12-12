Запрещен выход на лед реки Нарва и Нарвского водохранилища: лед слишком тонкий

В целях сохранения жизни людей запрещен выход также на лед других водоемов как пешком, так и на вездеходах: Чудское озеро, Псковское и Теплое озеро, озера Паттина, Ванику, Пабра, Крийва.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах поговорить с детьми о ледовых условиях и связанных с ними опасностях. Если вы заметите, что кто-то попал в беду на водоеме, немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите помощь.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда. Если лед будет достаточно толстым, Спасательный департамент отменит запрет на выход на лед.

Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis.

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