В каждой третьей квартире в Нарве и Силламяэ нет исправного датчика дыма. Спасатели выписали 18 штрафов

В Нарве было проверено 407 домов. Из них 55 домов не имели датчиков дыма, а в 103 домах датчики были неисправны. Таким образом, проблемы с датчиками были в 38% проверенных домов. В Нарве было выписано 15 штрафов. В Силламяэ было проверено 256 домов. В 16 домах не было датчика дыма, а в 54 домах датчики были неисправны, что составляет 27% от общего числа проверенных домов. В Силламяэ было выписано 3 штрафа.

В домах без датчиков дыма в основном проживали пожилые и нуждающиеся в помощи люди. В этих случаях инспекторы штрафов не выписывали. Во многих случаях инспекторы и спасатели помогали установить батарейку в датчик дыма или пообещали помочь установить и проверить датчик в ближайшее время. Всего планируется провести консультации в 103 домах.

Кроме того, проверяющие заметили, что многие датчики были установлены не на потолке, а на стенах. При установке датчиков следует соблюдать инструкцию производителя, и обычно датчик должен быть установлен на потолке. У многих датчиков срок службы уже истек. „Срок службы датчика составляет 3-10 лет, после чего его работоспособность снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, нужно ли его заменить“, – добавила Паюла. Она также отметила, что в некоторых случаях жильцам было предложено выбрать, купить ли датчик дыма в магазине или получить штраф в упрощенном порядке. „Во всех таких случаях жители квартир быстро отправлялись в магазин. Мы проверили, что датчик исправен и установлен в комнате“, – похвалила консультант бюро безопасности Восточного спасательного центра Герли Паюла.