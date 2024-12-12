В каждой третьей квартире в Нарве и Силламяэ нет исправного датчика дыма. Спасатели выписали 18 штрафов
В каждой третьей квартире в Нарве и Силламяэ не оказалось исправного датчика дыма, сообщает Спасательный департамент об итогах нового рейда по проверке датчиков дыма и угарного газа. Впрочем, ситуация улучшилась по сравнению с сентябрем.
В Нарве было проверено 407 домов. Из них 55 домов не имели датчиков дыма, а в 103 домах датчики были неисправны. Таким образом, проблемы с датчиками были в 38% проверенных домов. В Нарве было выписано 15 штрафов. В Силламяэ было проверено 256 домов. В 16 домах не было датчика дыма, а в 54 домах датчики были неисправны, что составляет 27% от общего числа проверенных домов. В Силламяэ было выписано 3 штрафа.
В домах без датчиков дыма в основном проживали пожилые и нуждающиеся в помощи люди. В этих случаях инспекторы штрафов не выписывали. Во многих случаях инспекторы и спасатели помогали установить батарейку в датчик дыма или пообещали помочь установить и проверить датчик в ближайшее время. Всего планируется провести консультации в 103 домах.
Кроме того, проверяющие заметили, что многие датчики были установлены не на потолке, а на стенах. При установке датчиков следует соблюдать инструкцию производителя, и обычно датчик должен быть установлен на потолке. У многих датчиков срок службы уже истек. „Срок службы датчика составляет 3-10 лет, после чего его работоспособность снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, нужно ли его заменить“, – добавила Паюла. Она также отметила, что в некоторых случаях жильцам было предложено выбрать, купить ли датчик дыма в магазине или получить штраф в упрощенном порядке. „Во всех таких случаях жители квартир быстро отправлялись в магазин. Мы проверили, что датчик исправен и установлен в комнате“, – похвалила консультант бюро безопасности Восточного спасательного центра Герли Паюла.
В некоторых проверенных многоквартирных домах были установлены газовые приборы, и там также проверялась наличие и работоспособность датчиков угарного газа. В домах, где были обязательные датчики угарного газа, в 68% квартир они были установлены. „Мы можем сказать, что осведомленность людей о необходимости датчиков угарного газа и их отличиях от датчиков дыма низкая. Многие думали, что если есть датчик угарного газа, то датчик дыма не нужен. Во многих квартирах с газовыми котлами датчик газа вообще отсутствовал. Мы обратимся к квартирным товариществам с просьбой проверить наличие датчиков в своих домах“, – отметила Герли Паюла.
„Мы постучали в двери 1512 квартир, но безопасность не была проверена в 849 квартирах. Обычно двери не открывались, потому что в квартире никто не жил или люди были на работе. Были случаи, когда дети оставались дома без родителей и не хотели открывать дверь, а также случаи, когда пожилые люди не решались открыть дверь. Там, где людей не было дома, мы оставили уведомление о датчике дыма на дверной ручке“, – объяснила консультант бюро безопасности Восточного спасательного центра Герли Паюла.
„Результаты проверки, проведенной в конце сентября в Силламяэ и Нарве, огорчили нас, так как почти в половине проверенных домов не было датчиков или они не работали. Через пару месяцев ситуация улучшилась. Мы рады, что наши сообщения о пожарной безопасности были замечены, нас ждали, и в некоторых домах недавно были приобретены датчики“, – отметил руководитель Восточного спасательного центра Янар Кярнер.
„Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем людям проверить наличие и работоспособность датчиков дыма и угарного газа в своих домах и у близких перед праздниками. Это лучший рождественский подарок, который может спасти жизнь“, – добавил руководитель центра.
Проверки прошли в двух городах с 2 по 6 декабря вечером. Проверки проводили инспекторы и спасатели Восточного спасательного центра. Целью проверки было повышение безопасности домов и обеспечение возможности выжить в случае чрезвычайной ситуации. Спасательный департамент продолжит проводить подобные проверки и в будущем.