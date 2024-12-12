За рубежом
12.12.2024, 17:10

Зеленский в ярости из-за телефонного разговора Орбана с Путиным

 
Дмитрий Григорьев
Виктор Орбан
Виктор Орбан
ФОТО: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

Украина раскритиковала премьер-министра Венгрии за подрыв единства Запада после того, как Виктор Орбан в среду позвонил Владимиру Путину. По словам Будапешта, эта критика показала, что Киев не заинтересован в „рождественском прекращении огня“ в войне, передает Retuers.

Орбан, поддерживавший более тесные связи с Путиным, чем любой другой европейского лидера в период продолжающейся уже 33 месяца полномасштабной агрессии России против Украине, сказал, что они говорили в течение часа и что, по его мнению, боевые действия сейчас переживают „самые опасные недели“.

Поскольку Дональд Трамп, который вернется в Белый дом в следующем месяце, обещал быстро прекратить боевые действия, война находится на неопределенном этапе. Это делает Киев еще более чувствительным к шагам, которые, по его мнению, снижают положение Путина как изгоя на Западе.

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