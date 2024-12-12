Зеленский в ярости из-за телефонного разговора Орбана с Путиным

Орбан, поддерживавший более тесные связи с Путиным, чем любой другой европейского лидера в период продолжающейся уже 33 месяца полномасштабной агрессии России против Украине, сказал, что они говорили в течение часа и что, по его мнению, боевые действия сейчас переживают „самые опасные недели“.