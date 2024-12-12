За рубежом
12.12.2024, 14:35

ВИДЕО | Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Кремль снова может ударить „Орешником“, общаются ли Трамп с Путиным?

 

Предпереговорные консультации: по какой линии идет коммуникация Трампа с Путиным? Россия снова может ударить „Орешником“: на что рассчитывает Путин публичными анонсами новых атак?

Дамаск за 10 дней: какую роль сыграла Украина в падении режима Башара Асада? Миллионы россиян готовы воевать за деньги: каков мобилизационный потенциал Москвы? Самые влиятельные политики: почему проигравший Ближний Восток Путин вошел в ТОП-3?

Эти и другие темы литовский Delfi обсудил с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии