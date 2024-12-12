12.12.2024, 14:35
ВИДЕО | Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Кремль снова может ударить „Орешником“, общаются ли Трамп с Путиным?
Предпереговорные консультации: по какой линии идет коммуникация Трампа с Путиным? Россия снова может ударить „Орешником“: на что рассчитывает Путин публичными анонсами новых атак?
Дамаск за 10 дней: какую роль сыграла Украина в падении режима Башара Асада? Миллионы россиян готовы воевать за деньги: каков мобилизационный потенциал Москвы? Самые влиятельные политики: почему проигравший Ближний Восток Путин вошел в ТОП-3?
Эти и другие темы литовский Delfi обсудил с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.