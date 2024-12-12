Побивший рекорд Эстонии Цирк снова в финале! „Наверное, я единственный пловец в мире, который смог“

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в предварительных заплывах 200 метров баттерфляем Крегор Цирк установил рекорд Эстонии, показав время 1.50,39 и заняв третье место, что позволило ему пройти в финал. Он улучшил свой предыдущий рекорд на 12 сотых секунды.

Лучшее время в предварительных заплывах показал итальянец Альберто Разетти (1.49,44), а Крегор Цирк обогнал канадца Илью Харуна (1.50,11).

„Личный рекорд - это говорит обо всем. Я очень удивлен этим заплывом, потому что предыдущие дни были для меня сложными. На тренировках не удавалось найти нужный настрой, и у меня было много вопросов по поводу старта. Но я смог проплыть, так как чувствовал себя прекрасно – я очень доволен. За последние 12 месяцев это пятый финал 200 метров баттерфляем на титульных соревнованиях. Наверное, я единственный пловец в мире, который смог этого добиться“, — сказал Цирк после предварительных заплывов.

Ральф Трибунцов, чей рекорд Эстонии на 50 метров спиной составил 23,06, обеспечил себе седьмое место в предварительных заплывах.

„Очень хорошее время для утра, но я чувствую, что у меня есть еще резерв. Основная цель была пройти дальше, и она была достигнута. Я хотел начать быстро, и это получилось. Во второй половине есть еще большой запас, и я должен с этим работать до вечера. В полуфинале постараюсь выложиться по полной“, — отметил Трибунцов после предварительных заплывов.

Из других эстонских пловцов Алекс Ахтианен занял 17-е место на 100 метров комплексным плаванием среди мужчин. Мария Романюк была 24-й на этой же дистанции среди женщин, а Мариангела Бойчук финишировала 40-й на 50 метров на спине среди женщин.

Вечерняя программа начнется в Будапеште в 18:32 по эстонскому времени. Ральф Трибунцов выйдет на старт полуфинала 50 метров спиной в 18:57, Крегор Цирк будет участвовать в финале 200 метров баттерфляем в 19:16, а Энели Ефимова поплывет в финале 100 метров брассом среди женщин в 19:30.

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